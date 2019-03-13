Geçtiğimiz günlerde Batman'da konser veren Amerikalı siyahi şarkıcı Della Miles İstanbul'a geldi. İki günlük kısa bir tatil ve bir dizi konser görüşmesi için megakente geldiği öğrenilen Miles, basın mensuplarına ayaküstü samimi bir röportaj verdi. Michael Jackson ve Whitney Houston başta olmak üzere birçok ünlü sanatçının vokalistliğini yapan ABD'li sanatçı Della Miles, "Türkiye'yi çok seviyorum. Buranın dokusu, insanları, hatta havası ve suyu bile bambaşka. Bazı radikal kararların eşiğindeyim. Bana "siyah inci" yakıştırmasını yapanlara da ayrıca teşekkür ediyorum" diye konuştu.