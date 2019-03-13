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  • 13.03.2019
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'da konser veren Amerikalı siyahi şarkıcı 'a geldi

’ın vokalisti , ’dan sonra ’u gezdi. Miles, “Selamün Aleyküm , sizi çok seviyorum” dedi.

Siyah inci İstanbul’da

Geçtiğimiz günlerde 'da konser veren Amerikalı siyahi şarkıcı 'a geldi. İki günlük kısa bir tatil ve bir dizi konser görüşmesi için megakente geldiği öğrenilen Miles, basın mensuplarına ayaküstü samimi bir röportaj verdi. ve başta olmak üzere birçok ünlü sanatçının vokalistliğini yapan ABD'li sanatçı Della Miles, "'yi çok seviyorum. Buranın dokusu, insanları, hatta havası ve suyu bile bambaşka. Bazı radikal kararların eşiğindeyim. Bana "siyah inci" yakıştırmasını yapanlara da ayrıca teşekkür ediyorum" diye konuştu.

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