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  • 12.03.2019
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’ye müstakbel kayınpederi ’ten ‘Aferin’ yorumu

‘Son söz ’nun’ sözüyle tepki çeken model ’ye müstakbel kayınpederi ’ten ‘Aferin’ yorumu geldi.

Baba destek

İlişkide İdo Tatlıses'in sözünün geçtiğini söyleyen Yasemin Şefkatli, müstakbel kayınpederi 'in gözüne girdi. Güzel oyuncu, geçen hafta "İlişkimizde son söz sevgilimin. Ne derse, ne isterse o" açıklaması yapıp tepki çekmişti. Şefkatli'ye gelen oyunculuk teklifini de 'nun geri çevirdiği öne sürüldü. İkiliye baba Tatlıses destek çıktı. İmparator, önceki gün sosyal medyada "Aferin sevgili kızım çok teşekkür ederim canım. İnanıyorum ki sen de ne istersen o da 'Yasemin ne derse o' diyecektir" yorumu yaptı.

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