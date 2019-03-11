İbrahim Tatlıses'ten müstakbel gelini Yasemin Şefkatli'ye mesaj! Yasemin Şefkatli kaç yaşında?

İbrahim Tatlıses, oğlu İdo Tatlıses'in sevgilisi Yasemin Şefkatli'ye Instagram'dan teşekkür etti. Geçtiğimiz gün katıldığı davette 'Bizim ilişkimizde İdo ne derse o olur. Bu durum benim hoşuma gidiyor' diyen Yasemin Şefkatli'ye İbrahim Tatlıses'ten yanıt geldi. İbrahim Tatlıses'in oğlu İdo'nun uzun süredir birlikte olduğu Yasemin Şefkatli kaç yaşında merak konusu oldu. İşte hem İbrahim Tatlıses'in Yasemin Şefkatli'ye verdiği yanıt hem de Şefkatli'nin yaşı...

11.03.2019 16:40 - Son Güncelleme: 11.03.2019 16:57 BU GALERİYİ PAYLAŞ





