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İbrahim Tatlıses'ten müstakbel gelini Yasemin Şefkatli'ye mesaj! Yasemin Şefkatli kaç yaşında?

İbrahim Tatlıses, oğlu İdo Tatlıses'in sevgilisi Yasemin Şefkatli'ye Instagram'dan teşekkür etti. Geçtiğimiz gün katıldığı davette 'Bizim ilişkimizde İdo ne derse o olur. Bu durum benim hoşuma gidiyor' diyen Yasemin Şefkatli'ye İbrahim Tatlıses'ten yanıt geldi. İbrahim Tatlıses'in oğlu İdo'nun uzun süredir birlikte olduğu Yasemin Şefkatli kaç yaşında merak konusu oldu. İşte hem İbrahim Tatlıses'in Yasemin Şefkatli'ye verdiği yanıt hem de Şefkatli'nin yaşı...

11.03.2019 16:40 - Son Güncelleme: 11.03.2019 16:57
İbrahim Tatlıses'ten müstakbel gelini Yasemin Şefkatli'ye mesaj! Yasemin Şefkatli kaç yaşında?

İbrahim Tatlıses, oğlu İdo'nun uzun süredir birlikte olduğu sevgilisi Yasemin Şefkatli'ye teşekkür mesajı gönderdi. Bir süredir İdo ile aşk yaşayan Yasemin Şefkatli, geçtiğimiz gün katıldığı davette gazetecilerin sorularını yanıtlamış ve 'Bizim ilişkimizde İdo ne derse o olur. Bu durum benim hoşuma gidiyor' demişti...

İbrahim Tatlıses'ten müstakbel gelini Yasemin Şefkatli'ye mesaj! Yasemin Şefkatli kaç yaşında?

Yasemin'in bu sözlerine müstakbel kayınpederi İbrahim Tatlıses'ten teşekkür geldi.

İbrahim Tatlıses'ten müstakbel gelini Yasemin Şefkatli'ye mesaj! Yasemin Şefkatli kaç yaşında?

İbrahim Tatlıses, sosyal medya hesabından "Aferin sevgili kızıma çok teşekkür ederim canım. İnanıyorum ki, sen de ne istersen o da 'Yasemin ne derse o' diyecektir" dedi.

İbrahim Tatlıses'ten müstakbel gelini Yasemin Şefkatli'ye mesaj! Yasemin Şefkatli kaç yaşında?

YASEMİN ŞEFKATLİ VE DİĞER ÜNLÜLERİN YAŞLARI...

İbrahim Tatlıses'ten müstakbel gelini Yasemin Şefkatli'ye mesaj! Yasemin Şefkatli kaç yaşında?

MURAT BOZ

7 MART 1980

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