Geçtiğimiz ay ilişkilerinin ikinci yıl dönümünü kutlayan ABD'li şarkıcı ve oyuncu Jennifer Lopez ile Alex Rodriguez, evlilik için ilk adımı attı... Mutlu çift, geçtiğimiz günlerde tatile çıktı. Deniz kenarında yürüyüş yapan ikili, romantik anlarını da sosyal medyada paylaştı. Bu arada 43 yaşındaki ünlü beyzbolcu Rodriguez ise önceki gün 49 yaşındaki seksi yıldıza evlilik teklifi yaptı. Teklifi kabul eden Lopez, müstakbal eşinin boynuna atladı. Çiftin Instagram'da paylaştığı fotoğrafta Lopez'in parmağına büyük bir nişan yüzüğü taktığı, Rodriguez'in kalp emojisiyle "Evet dedi" yazdığı görüldü. Yüzüğün 15 karata yakın olduğu, değerinin ise 1 milyon dolar (5 milyon 440 bin TL) bulduğu iddia edildi.

Çiftin hayatlarını birleştirmesi halinde, Lopez'in dördüncü, Rodriguez'in ise ikinci evliliği olacak. Lopez ve Rodriguez'in önceki evliliklerinden ikişer çocuğu bulunuyor.