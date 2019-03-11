Sosyetik güzel Süreyya Yalçın ile Ozan Baran, Ocak 2016'da İstanbul'da evlenmiş ve ABD'nin Miami şehrine yerleşmişlerdi. Evlilik öncesinde de Miami'de yaşayan ikili, uzun süredir planladıkları ABD turuna çıkmışlar. 5 gün önce tatil startı veren sosyetik çift, Mississippi ve Alabama eyaletlerini gezmiş. İkili, Georgia ve Virginia eyaletlerini de 10 gün daha gezecekmiş. Bu tur için geçtiğimiz sene aldıkları otobüsü baştan aşağı dizayn ettiren ünlü çift, bu karavanın bitmesiyle tura koyulmuşlar. Özel olarak yaptırılan otobüsün içinde yatak odası, banyo, giyim odası, mutfak ve hizmetli odası gibi hemen hemen her şey mevcutmuş. Çiftin konforları için her şeyi düşünerek tasarlattığı otobüs, park halindeyken yan tarafları da açılıp oda oluyormuş. Rahatı için servet harcayan Süreyya Yalçın ve Ozan Baran çifti, tatillerini bitirdikten sonra kısa bir süreliğine de olsa Türkiye'ye gelip aileleriyle hasret giderecekmiş.