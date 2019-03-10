Geri sayımda

Merakla beklenen 'Türk İşi Dondurma' filmi için geri sayım başladı. Başrollerinde Şebnem Bozoklu, Ali Atay ve Erkan Kolçak Köstendil'in yer aldığı filmin fragmanı büyük ilgi gördü. Can Ulkay'ın yönettiği, Gürkan Tanyaş'ın senaryosunu yazdığı 'Türk İşi Dondurma', 15 Mart'ta vizyona girecek.
- Saklambaç
- 10.03.2019
- Gazete
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