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  • 06.03.2019
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’nin yıldızı , ve Fenerbahçeli güzel havanın tadını çıkardı

’nin yıldızı , ve Fenerbahçeli ile ’da güzel havanın tadını çıkardı. Ünlü futbolcu, ’da paylaştığı karenin altına şu notu yazdı: Boğaz’ın samurayları buluştu.

Boğaz'ın samurayları

İngiltere Premier Lig'de zirveyi Liverpool'un elinden kapan Manchester City'nin yıldız oyuncusu İlkay Gündoğan, geçtiğimiz gün kafa dinlemek için Türkiye'ye geldi. 28 yaşındaki futbolcu, uçaktan iner inmez Beşiktaş'ın yeni yıldızı Shinji Kagawa ve Fenerbahçeli Mehmet Ekici ile Bebek'te kahvaltı etti. Kahvaltı sonrası başka bir mekana oturup Boğaz keyfi yapan futbolcular, kendilerine gösterilen yoğun ilgiye karşılıksız kalmayıp hayranlarının fotoğraf çektirme taleplerini de geri çevirmedi.

, buluşmada çektirdikleri fotoğrafları hesabında paylaştı. Karenin altına da "Boğaz'ın samurayları buluştu" diye yazdı. Japon futbolcu Kagawa'ya jest yaptı. Fotoğrafı beğenen Kagawa ise kendi hesabından İlkay ile olan karesini paylaştı. Fotoğrafın altına da "Kardeşim, İstanbul'a hoş geldin" yazıp, Türk bayrağını yapıştırdı. Üçlünün fotoğraflarına beğeni yağdı.

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