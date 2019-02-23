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  • 23.02.2019
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Manken Edie moda dünyasını şaşırttı

Potyum!
İngiliz manken Edie , moda dünyasını şaşırttı. Ünlü model, Milano Moda Haftası'nda bir markanın kendisini "şişman" olduğu gerekçesiyle podyuma çıkarmadığını açıkladı. 60 santimetre bel genişliği ve 89 santimetre kalça genişliği olan Campbell, kendisine "Şişmansın" diyen markasının ismini ise açıklamadı.

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