Sussex Düşesi Meghan Markle, kural tanımadı. 7 aylık hamile olan Düşes, ABD'de baby shower partisi yaptı. 5 günlük tatilinin ardından özel jetle İngiltere'ye dönüş yaptı. Markle'ın ABD tatili ise 500 bin dolara (2.5 milyon lira) patladı. Halkın vergileriyle yaşayan Kraliyet Ailesi'nden gelen bu keyfi harcama, İngiliz halkını kızdırdı.
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