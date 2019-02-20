Güzel model Tülin Şahin, dünya starlarının izinden gitti. Kusursuz fiziğini korumak için sağlıklı beslenip spor yapan 38 yaşındaki manken, yaşlanmayı geciktirmek için de Jennifer Lopez, Rihanna, Demi Moore ve Beyonce gibi Hollywood yıldızlarının başvurduğu yöntem olan damar yoluyla glutatyon alımını tercih etti.





GÜÇLÜ BİR ANTİOKSİDAN

Şu sıralar Portekizli aşkı Pedro De Noronha ile Panama'da olan Şahin, seyahat öncesinde de doktorunun kapısını çaldı. Ünlü manken; sık yaptığı seyahatler, hava değişimi ve stresten dolayı yorgun düşen vücudunu güçlendirmek için damarlarına çok güçlü bir antioksidan olan glutatyon enjekte ettirdi. Şahin, hem bağışıklığını güçlendirdi hem de gençliğini garantiye aldı.



Dünyaca ünlü Türk doktor Mehmet Öz de genç kalmanın sırrını merak edenlere glutatyonu tavsiye ediyor.