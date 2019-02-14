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  • 14.02.2019
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ve oğlu Aslan'la 'de yaşayan , 'a geldi

Oyuncak isyanı

Eşi Selim Sarı ve oğlu Aslan'la ABD'de yaşayan Didem Uzel Sarı, geçen gün İstanbul'a geldi. Eski manken, önceki gün 2 buçuk yaşındaki oğlu için Nişantaşı'nda oyuncak alışverişine çıktı. Ancak yüksek fiyatlar, Uzel'de soğuk duş etkisi yarattı.

Bir oyuncağın fiyatını gören Uzel, "Allah kolaylık versin. Oyuncaklar çok pahalı. Şunu alayım dedim. Çocuk '500 TL' deyince bıraktım" diyerek 'da isyan etti.

Yıllardır ailesiyle yurt dışında yaşayan eski manken, parasını har vurup harman savurmak yerine tutumlu olmayı tercih ediyor.

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