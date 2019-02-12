İngiltere'nin başkenti Londra'daki Royal Albert Hall'da düzenlenen 72. BAFTA ödülleri görkemli bir törenle sahiplerini buldu. BAFTA'ya 12 dalda aday olan Saray'ın Gözdesi, "En İyi Kadın Oyuncu" ve "En İyi İngiliz Filmi" ödüleri de dahil olmak üzere yedi ödül topladı. Alfonso Cuaron'un yönettiği "Roma", "En İyi Film" ve "En İyi Yönetmen" ödülleriyle birlikte toplam dört dalda ödül kazandı. Freddy Mercury'e hayat veren Rami Malek ise En İyi Erkek Oyuncu ödülünü kazandı...
- Saklambaç
- 12.02.2019
- Gazete
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