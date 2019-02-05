ABD'li seksi model Jessica Serfaty, geçen yıl İngiliz oyuncu Ed Westwick'ten ayrıldı. Geçen ayın sonunda ise Türk işadamı Kaan Günay'la yeni bir aşka yelken açtı. İkili, Afrika turuna çıktı. Önceki gün ise Jessica, telefonuna atılan bir mesajın ekran görüntüsünü Instagram'da paylaştı. Duvar kağıdına aşkıyla olan karesini koyan ünlü model, kendisine asılanlara "Sevgilim var" mesajı yolladı...

Genç çift, geçtiğimiz hafta Tanzanya'dan bu sıcak kareyi paylaşmıştı.​