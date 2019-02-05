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  • 05.02.2019
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'li  ile turuna çıktı

Sadık yenge

ABD'li , geçen yıl İngiliz oyuncu Ed Westwick'ten ayrıldı. Geçen ayın sonunda ise 'la yeni bir aşka yelken açtı. İkili, turuna çıktı. Önceki gün ise Jessica, telefonuna atılan bir mesajın ekran görüntüsünü 'da paylaştı. Duvar kağıdına aşkıyla olan karesini koyan ünlü model, kendisine asılanlara "Sevgilim var" mesajı yolladı...

Genç çift, geçtiğimiz hafta Tanzanya'dan bu sıcak kareyi paylaşmıştı.​

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