Türk sanat müziğinin divası Bülent Ersoy, önceki gece Beyoğlu'nun sevilen etkinlik mekanı Sanat Performance'ta muhteşem bir konsere imza attı. Uzun yıllar sonra Beyoğlu'nda hayranlarıyla buluşan Ersoy, üzerinde servet taşıdı. Daha önce kürk giydiği için hayvanseverler tarafından eleştirilen diva, yine yapacağını yaptı. 150 bin TL'ye aldığı yeni kürkü ile sahneye çıktı. Önceki açıklamalarında kürk almayı bıraktığını belirten divanın bu hareketi herkesi şaşırttı. İki saat sahnede kalan diva, "Tüm istek şarkıları okumadan gitmeyeceğim" diyerek programını uzattı.