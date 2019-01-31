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  • 31.01.2019
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yabancı bir parça çıkartmak için 'ya seyahat edecek

Amerika hazırlığı
Pop müziğin genç temsilcisi Edis Görgülü, geçtiğimiz gün Zorlu Alışveriş Merkezi'ndeydi. yolculuğu öncesi bavul alan popçu, daha sonra Beymen'e girdi. Çıkışta muhabirlerle sohbet eden şarkıcı, "Yabancı bir parça çıkartmak için Amerika'ya seyahat edeceğim. Daha sonra Anadolu turnemiz başlayacak" dedi.

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