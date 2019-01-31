Pop müziğin genç temsilcisi Edis Görgülü, geçtiğimiz gün Zorlu Alışveriş Merkezi'ndeydi. Amerika yolculuğu öncesi bavul alan popçu, daha sonra Beymen'e girdi. Çıkışta muhabirlerle sohbet eden şarkıcı, "Yabancı bir parça çıkartmak için Amerika'ya seyahat edeceğim. Daha sonra Anadolu turnemiz başlayacak" dedi.
- Saklambaç
- 31.01.2019
- Gazete
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.