Osmanlı Sanatı Uzmanı Serdar Gülgün, önceki akşam yeni yaşını sahibi olduğu 19. yüzyıldan kalma Çengelköy'deki Macar Feyzullah Paşa Yalısı'nda kutladı. Osmanlı konseptindeki partinin ev sahipliğini üstlenen Gülgün'ün yeğeni tasarımcı Begüm Khan'ın partiden paylaştığı bir karede masadaki aslan dikkat çekti.
- Saklambaç
- 28.01.2019
- Gazete
Serdar Gülgün, 'Osmanlı' konseptinde parti verdi! Sultan Abdülhamid Han'ın aslanı dikkat çekti...
Osmanlı Sanatı Uzmanı Serdar Gülgün, önceki gün Çengelköy’deki tarihi yalısında parti verdi. Partinin en dikkat çeken detayı ise Gülgün’ün koleksiyonundaki Abdülhamid’in doldurulmuş aslanıydı.
Osmanlı Sanatı Uzmanı Serdar Gülgün, önceki akşam yeni yaşını sahibi olduğu 19. yüzyıldan kalma Çengelköy'deki Macar Feyzullah Paşa Yalısı'nda kutladı. Osmanlı konseptindeki partinin ev sahipliğini üstlenen Gülgün'ün yeğeni tasarımcı Begüm Khan'ın partiden paylaştığı bir karede masadaki aslan dikkat çekti.
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