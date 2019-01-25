gayrimenkul yatırımlarıyla servetine servet katanson yıllarda rotasını yurt dışına çevirdi.ile ortak bir şirket kuran Beşiktaş Spor Kulübü'nün eski başkanı, geçen yıl daşehrinde mega bir projeye ortak oldu.en gözde lokasyonusatın alan Bilgili'nin yurt dışındaki bu kârlı yatırımları iş dünyasındaki hızlı ilerleyişinin kaynağı hakkında da merak uyandırdı.