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  • 25.01.2019
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, 'ın rakibi ile ortak oldu!

’de gayrimenkul yatırımlarına hız veren ’nin sırrı ortaya çıktı. Bilgili, ’a rakip gösterilen kralı ile ortak oldu!..



Türkiye'deki gayrimenkul yatırımlarıyla servetine servet katan Serdar Bilgili, son yıllarda rotasını yurt dışına çevirdi. Alman finans devi Deutsche Finance Group ile ortak bir şirket kuran Beşiktaş Spor Kulübü'nün eski başkanı, geçen yıl da ABD'nin New York şehrinde mega bir projeye ortak oldu. Manhattan'ın en gözde lokasyonu 5. Cadde'deki Gucci binasını 135 milyon dolara (yaklaşık 713 milyon lira) satın alan Bilgili'nin yurt dışındaki bu kârlı yatırımları iş dünyasındaki hızlı ilerleyişinin kaynağı hakkında da merak uyandırdı.

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