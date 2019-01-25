Türkiye'deki gayrimenkul yatırımlarıyla servetine servet katan Serdar Bilgili, son yıllarda rotasını yurt dışına çevirdi. Alman finans devi Deutsche Finance Group ile ortak bir şirket kuran Beşiktaş Spor Kulübü'nün eski başkanı, geçen yıl da ABD'nin New York şehrinde mega bir projeye ortak oldu. Manhattan'ın en gözde lokasyonu 5. Cadde'deki Gucci binasını 135 milyon dolara (yaklaşık 713 milyon lira) satın alan Bilgili'nin yurt dışındaki bu kârlı yatırımları iş dünyasındaki hızlı ilerleyişinin kaynağı hakkında da merak uyandırdı.
- Saklambaç
- 25.01.2019
- Gazete
Serdar Bilgili, Donald Trump'ın rakibi Michael Shvo ile ortak oldu!
ABD’de gayrimenkul yatırımlarına hız veren Serdar Bilgili’nin sırrı ortaya çıktı. Bilgili, Donald Trump’a rakip gösterilen emlak kralı Michael Shvo ile ortak oldu!..
Türkiye'deki gayrimenkul yatırımlarıyla servetine servet katan Serdar Bilgili, son yıllarda rotasını yurt dışına çevirdi. Alman finans devi Deutsche Finance Group ile ortak bir şirket kuran Beşiktaş Spor Kulübü'nün eski başkanı, geçen yıl da ABD'nin New York şehrinde mega bir projeye ortak oldu. Manhattan'ın en gözde lokasyonu 5. Cadde'deki Gucci binasını 135 milyon dolara (yaklaşık 713 milyon lira) satın alan Bilgili'nin yurt dışındaki bu kârlı yatırımları iş dünyasındaki hızlı ilerleyişinin kaynağı hakkında da merak uyandırdı.
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