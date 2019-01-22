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  • 22.01.2019
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oğlu Leon ile eğlendi

Çocukla çocuk oldu
Hande Ataizi, önceki gün oğlu Leon ile Vadistanbul'daydı. Eski eşi Benjamin Harvey'den olan oğluyla Magic World eğlence merkezine giden 45 yaşındaki güzel oyuncu, çarpışan araba sürerken adeta çocukluğuna geri döndü. Anne ile oğlunun kahkahalar attığı halleri de objektife böyle takıldı.

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