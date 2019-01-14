Ünlü komedyen Şahan Gökbakar, Recep İvedik serisinin altıncı filminde; bir uçağın Afrika'nın ıssız bölgesine düşmesi sonrası başından geçen maceraları beyazperdeye taşıdı. Çekimler, Bursa Karacabey'deki Longoz Ormanları'nda yapıldı.
100 BİN LİRA HARCADI
Bunun için, Longoz'da Afrika ortamı yaratmak isteyen Gökbakar, alana bungalov evler yaptırdı. Evler için 100 bin TL harcadı. Çekimleri tamamlanan filminden geriye kalan set alanı Karacabey Belediyesi'ne hediye olarak bırakıldı. Set alanını merak edenler akın akın Longoz Ormanları'nı ziyaret etmeye başladı. Ancak evler kar yağmura dayanamadı. Hepsi birer birer yıkıldı.
Şahan Gökbakar'ın, yıkılan evleri yeniden yaptıracağı iddia ediliyor.
100 BİN LİRA HARCADI
Bunun için, Longoz'da Afrika ortamı yaratmak isteyen Gökbakar, alana bungalov evler yaptırdı. Evler için 100 bin TL harcadı. Çekimleri tamamlanan filminden geriye kalan set alanı Karacabey Belediyesi'ne hediye olarak bırakıldı. Set alanını merak edenler akın akın Longoz Ormanları'nı ziyaret etmeye başladı. Ancak evler kar yağmura dayanamadı. Hepsi birer birer yıkıldı.
Şahan Gökbakar'ın, yıkılan evleri yeniden yaptıracağı iddia ediliyor.
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