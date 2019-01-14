Bugünkü
Takvim
  • Saklambaç
  • 14.01.2019
  • Gazete

Pazarın en güzel hali

Pazarın en güzel hali
Sosyetik tasarımcı Selma Çilek, eşi Sinan Çiftçi ile önceki gün Güney Afrika'nın yolunu tuttu. Eşiyle safari turuna çıkan Çilek, bu fotoğrafına "En güzel pazar" notu düştü. Bu arada tasarımlarıyla yerli ve yabancı birçok yıldızın gardrobunu süsleyen Selma Çilek, Güney Afrika tatilinde de kendi tasarladığı kıyafetlerle boy gösterdi.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

HaberlerSaklambaç HaberleriPazarın en güzel hali
Diğer Saklambaç Haberleri Tüm saklambaç haberleri
Tüm Saklambaç Haberleri