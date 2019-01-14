Pazarın en güzel hali

Sosyetik tasarımcı Selma Çilek, eşi Sinan Çiftçi ile önceki gün Güney Afrika'nın yolunu tuttu. Eşiyle safari turuna çıkan Çilek, bu fotoğrafına "En güzel pazar" notu düştü. Bu arada tasarımlarıyla yerli ve yabancı birçok yıldızın gardrobunu süsleyen Selma Çilek, Güney Afrika tatilinde de kendi tasarladığı kıyafetlerle boy gösterdi.
- Saklambaç
- 14.01.2019
- Gazete
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