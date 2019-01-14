Cemiyet hayatının gözde bekarlarından Aslışah Alkoçlar'ın sevgilisi Altuğ Leblebici'ye jestinin ardı arkası kesilmiyor... Madenci aşkı için geçtiğimiz günlerde baret figürlü bir pasta hazırlatan sosyetik güzel, önceki gün de Leblebici ile Finlandiya tatiline çıktı. Sosyetik güzel, karlar altındaki ülkede sevgilisiyle romantik anlar yaşarken Altuğ Leblebici'nin objektifine de kucağına aldığı yavru köpekle böyle poz verdi.
Alkoçlar, aşkının objektifine Finlandiya tatilinde böyle poz verdi.
Alkoçlar, aşkının objektifine Finlandiya tatilinde böyle poz verdi.
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