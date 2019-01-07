Geçtiğimiz hafta Fransa'ya giden tasarımcı Selma Çilek ile işadamı eşi Sinan Çiftçi'nin keyfi, önceki gün yerini korku dolu anlara bıraktı. Paris'te gezintiye çıkan sosyetik çift, kendilerini bir anda protestocuların arasında buldu. Panikleyen ikili, sokakta gösteri yapan grubu da videoya kaydetti.
Ünlü çift; Fransız hükümetinin vergi ve zam politikasını protesto eden ve kendilerine 'Sarı Yelekliler' diyen 4 bin kişilik grubun polise saldırdığını görünce meydandan kaçıp soluğu hemen bir mağazada aldı. Bir süre mağazada gösterinin bitmesini bekleyen ikili, tehlike geçtikten sonra otellerine döndü.
Ünlü çift; Fransız hükümetinin vergi ve zam politikasını protesto eden ve kendilerine 'Sarı Yelekliler' diyen 4 bin kişilik grubun polise saldırdığını görünce meydandan kaçıp soluğu hemen bir mağazada aldı. Bir süre mağazada gösterinin bitmesini bekleyen ikili, tehlike geçtikten sonra otellerine döndü.
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