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  • 07.01.2019
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ile eşi 'nin sarı yelek paniği!

ile eşi , önceki gün ’te ‘’in suna denk geldi. Neye uğradığını şaşıran sosyetik çift, panik dolu anlar yaşadı.

Sarı yelek paniği!
Geçtiğimiz hafta Fransa'ya giden tasarımcı Selma Çilek ile işadamı eşi Sinan Çiftçi'nin keyfi, önceki gün yerini korku dolu anlara bıraktı. Paris'te gezintiye çıkan sosyetik çift, kendilerini bir anda cuların arasında buldu. Panikleyen ikili, sokakta gösteri yapan grubu da videoya kaydetti.
Ünlü çift; Fransız hükümetinin vergi ve zam politikasını protesto eden ve kendilerine '' diyen 4 bin kişilik grubun polise saldırdığını görünce meydandan kaçıp soluğu hemen bir mağazada aldı. Bir süre mağazada gösterinin bitmesini bekleyen ikili, tehlike geçtikten sonra otellerine döndü.

60 SANİYEDE SON 24 SAAT

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