İlk kez ortaya çıktı! İşte Böcek ailesinin kaldığı oteli ilaçlayan çalışanın görüntüleri

Fatih'te zehirlenme şüphesiyle hastanede tedavi altına alınan ve ardından hayatını kaybeden Böcek ailesinden 4 kişinin ölümüne ilişkin soruşturma sürüyor. İlaçlama şirketi çalışanı ve otelde ilaçlamayı yapan Doğan C.'nin otele giriş ve çıkış görüntüleri ortaya çıktı.

Almanya'dan tatil için geldikleri İstanbul'da 'zehirlenme' şüphesiyle hastanede tedavi altına alınan, ardından hayatını kaybeden Böcek ailesinin 4 ferdinin öldüğü olaya ilişkin soruşturma sürüyor.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hakkında gözaltı verilen 11 şüpheliden 8'i tutuklanırken, 3 şüpheli ise adli kontrol tedbiriyle serbest bırakıldı.

Haklarında Ev hapsi ve yurtdışına çıkış yasağı uygulanan Otel sahibi H.O. İle otel çalışanı R.B.'ye yönelik karara Sulh Ceza Hakimliği tarafından itiraz edildi.

Karara itiraz eden Sulh Ceza Hakimliği'nce şüpheliler otel sahibi Hakan O. ile otel çalışanı R.B. hakkında tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkarıldı.

Öte yandan ilaçlama şirketi çalışanı ve otelde ilaçlamayı yapan Doğan C., "Benim ilaçlama işlemine ilişkin herhangi bir sertifikam yoktur. İşe yeni başladığım dönemde bana işi öğreten kişi, sertifikaya gerek olmadığını söyledi" dedi.

OTELİ İLAÇLAYAN KİŞİNİN GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI
Fatih'te zehirlenme şüphesiyle 4 kişinin hayatını kaybettiği Böcek ailesinin konakladığı oteli 11 Kasım'da ilaçlayan ilaçlama şirketi çalışanı Doğan C.'nin otele giriş yaptığı görüntüler ortaya çıktı.

Görüntülerde Doğan C.'nin ilaçlama yapmak için otele girip çıktığı anlar yer aldı.

