İlk kez ortaya çıktı! İşte Böcek ailesinin kaldığı oteli ilaçlayan çalışanın görüntüleri

Fatih'te zehirlenme şüphesi soruşturması; ilaçlama yapan kişinin otele giriş görüntüleri ortaya çıktı. (DHA)

Öte yandan ilaçlama şirketi çalışanı ve otelde ilaçlamayı yapan Doğan C., "Benim ilaçlama işlemine ilişkin herhangi bir sertifikam yoktur. İşe yeni başladığım dönemde bana işi öğreten kişi, sertifikaya gerek olmadığını söyledi" dedi.