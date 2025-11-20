Başkan Recep Tayyip Erdoğan’dan Beykoz’a telefon! Gençlere hitap etti

Başkan Recep Tayyip Erdoğan , Beykoz 'da düzenlenen "Söz Gençlikte" programına telefonla bağlanarak gençlere hitap etti.

Gürzel'in sosyal medya hesabından paylaştığı görüntülere göre, telefon aracılığıyla salondaki gençlere seslenen Erdoğan, programa katılanların akşamını tebrik etti.

Başkan Erdoğan, buluşmanın Beykozlular ve İstanbullular için hayırlara vesile olmasını dileyerek, "Güney Afrika ziyaretimden döndükten sonra da inşallah Beykoz'a ziyaretim olacak. Özlem kardeşimize sizler de gençler olarak yardımcı olacaksınız." ifadelerini kullandı.

Programdaki gençler, Erdoğan'ın sözlerine alkışlarla karşılık verdi.