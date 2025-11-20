'TİP'ik provokasyon! Sera Kadıgil'in skandal sözleri sonrası Bakan Yusuf Tekin komisyondan ayrıldı

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda Türkiye İşçi Partisi (TİP) Milletvekili Sera Kadıgil 'in provokasyonuna sahne oldu.

Sera Kadıgil'in skandal sözleri sonrası Bakan Yusuf Tekin komisyondan ayrıldı.

Kadıgil, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin''e yönelik, "16 çocuğun ölümünün doğrudan faili Milli eğitim Bakanı Yusuf Tekin'dir" sözlerini sarf etti.

BAKAN TEKİN'DEN TEPKİ: KOMİSYONDAN AYRILDI

Bu sözlerin ardından Bakan Tekin, tepki göstererek komisyon toplantı salonundan ayrıldı.

Komisyondaki diğer üyeler de Kadıgil'in sözlerine tepki gösterirken, yıllarca sivil toplum kuruluşlarında, üniversitelerde, Gençlik ve Spor Bakanlığı'nda Bakan Yardımcılığı, Milli Eğitim Bakanlığı Müsteşarlığı ve iki dönemdir yürüttüğü bakanlık görevinde çocuklar ve gençlerin eğitimi için çalışan Yusuf Tekin'e yönelik bu ithamların kabul edilemez olduğu vurgulandı.

Sera Kadıgil ʺkatilʺ iftirasıyla Bakan Tekin'e saldırdı

MECLİS'İ ZEHİRLEYEN DİL

Kadının bu sözleri, TİP'in ve parti çevresinin sahip çıktığı marjinal sol geleneğin geçmişte sebep olduğu genç ölümlerini yeniden gündeme getirdi. Komisyon üyeleri, provokatif dilin Meclis çalışmalarını zehirlediğini ve siyaset kurumuna zarar verdiğini belirtti.

