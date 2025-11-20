'TİP'ik provokasyon! Sera Kadıgil'in skandal sözleri sonrası Bakan Yusuf Tekin komisyondan ayrıldı
TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda Türkiye İşçi Partisi (TİP) Milletvekili Sera Kadıgil büyük bir provokasyona imza attı. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'i hedef alan Kadıgil, "Çocukların ölümünden sorumlusunuz" diyerek skandal ifadeler kullandı. Bu sözlerin ardından Bakan Tekin, tepki göstererek komisyondan ayrıldı.
TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda Türkiye İşçi Partisi (TİP) Milletvekili Sera Kadıgil'in provokasyonuna sahne oldu.
Kadıgil, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin''e yönelik, "16 çocuğun ölümünün doğrudan faili Milli eğitim Bakanı Yusuf Tekin'dir" sözlerini sarf etti.
BAKAN TEKİN'DEN TEPKİ: KOMİSYONDAN AYRILDI
Bu sözlerin ardından Bakan Tekin, tepki göstererek komisyon toplantı salonundan ayrıldı.
Komisyondaki diğer üyeler de Kadıgil'in sözlerine tepki gösterirken, yıllarca sivil toplum kuruluşlarında, üniversitelerde, Gençlik ve Spor Bakanlığı'nda Bakan Yardımcılığı, Milli Eğitim Bakanlığı Müsteşarlığı ve iki dönemdir yürüttüğü bakanlık görevinde çocuklar ve gençlerin eğitimi için çalışan Yusuf Tekin'e yönelik bu ithamların kabul edilemez olduğu vurgulandı.
MECLİS'İ ZEHİRLEYEN DİL
Kadının bu sözleri, TİP'in ve parti çevresinin sahip çıktığı marjinal sol geleneğin geçmişte sebep olduğu genç ölümlerini yeniden gündeme getirdi. Komisyon üyeleri, provokatif dilin Meclis çalışmalarını zehirlediğini ve siyaset kurumuna zarar verdiğini belirtti.
