PODCAST CANLI YAYIN

'TİP'ik provokasyon! Sera Kadıgil'in skandal sözleri sonrası Bakan Yusuf Tekin komisyondan ayrıldı

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda Türkiye İşçi Partisi (TİP) Milletvekili Sera Kadıgil büyük bir provokasyona imza attı. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'i hedef alan Kadıgil, "Çocukların ölümünden sorumlusunuz" diyerek skandal ifadeler kullandı. Bu sözlerin ardından Bakan Tekin, tepki göstererek komisyondan ayrıldı.

Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
'TİP'ik provokasyon! Sera Kadıgil'in skandal sözleri sonrası Bakan Yusuf Tekin komisyondan ayrıldı

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda Türkiye İşçi Partisi (TİP) Milletvekili Sera Kadıgil'in provokasyonuna sahne oldu.

Sera Kadıgil'in skandal sözleri sonrası Bakan Yusuf Tekin komisyondan ayrıldı.Sera Kadıgil'in skandal sözleri sonrası Bakan Yusuf Tekin komisyondan ayrıldı.

Kadıgil, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin''e yönelik, "16 çocuğun ölümünün doğrudan faili Milli eğitim Bakanı Yusuf Tekin'dir" sözlerini sarf etti.

Başörtüsü hazımsızlığı Mecliste! TİPsiz Sera Kadıgil tükürük saçarak nefretini kustuBaşörtüsü hazımsızlığı Mecliste! TİPsiz Sera Kadıgil tükürük saçarak nefretini kustu
Başörtüsü hazımsızlığı Meclis'te! TİP'siz Sera Kadıgil tükürük saçarak nefretini kustu

BAKAN TEKİN'DEN TEPKİ: KOMİSYONDAN AYRILDI
Bu sözlerin ardından Bakan Tekin, tepki göstererek komisyon toplantı salonundan ayrıldı.

Sera Kadıgil'in skandal sözleri sonrası Bakan Yusuf Tekin komisyondan ayrıldı.Sera Kadıgil'in skandal sözleri sonrası Bakan Yusuf Tekin komisyondan ayrıldı.

Komisyondaki diğer üyeler de Kadıgil'in sözlerine tepki gösterirken, yıllarca sivil toplum kuruluşlarında, üniversitelerde, Gençlik ve Spor Bakanlığı'nda Bakan Yardımcılığı, Milli Eğitim Bakanlığı Müsteşarlığı ve iki dönemdir yürüttüğü bakanlık görevinde çocuklar ve gençlerin eğitimi için çalışan Yusuf Tekin'e yönelik bu ithamların kabul edilemez olduğu vurgulandı.

Sera Kadıgil ʺkatilʺ iftirasıyla Bakan Tekin'e saldırdıSera Kadıgil ʺkatilʺ iftirasıyla Bakan Tekin'e saldırdı

MECLİS'İ ZEHİRLEYEN DİL
Kadının bu sözleri, TİP'in ve parti çevresinin sahip çıktığı marjinal sol geleneğin geçmişte sebep olduğu genç ölümlerini yeniden gündeme getirdi. Komisyon üyeleri, provokatif dilin Meclis çalışmalarını zehirlediğini ve siyaset kurumuna zarar verdiğini belirtti.

DETAYLAR GELECEK...

Hem bitik hem TİPik provokatör! Meclisteki köpekperest Sera Kadıgili yakından tanıyalım... Çocuk, İslam, ezan ve şehit düşmanıHem bitik hem TİPik provokatör! Meclisteki köpekperest Sera Kadıgili yakından tanıyalım... Çocuk, İslam, ezan ve şehit düşmanı

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler
AK Parti'de "İmralı" komisyonu: "Ziyarete olumlu bakıyoruz oylama olursa olumlu oy vereceğiz"
Başkan Erdoğan'dan erkeklere çocuk uyarısı: "Kadınlar gerekli desteği göremiyor"
İDEFİX
CHP'nin İmralı oyunu deşifre! SÖZCÜ'yü yalanlayıp TAKVİM'i doğruladılar: Önce "hayır" diyecekler sonra komisyonla gidecekler
Türkiye'nin 2026 Dünya Kupası play-off turundaki rakibi belli oldu!
Başkan Erdoğan G20 Zirvesi için Güney Afrika'ya gidiyor! Liderlerle bir araya gelecek
Türk Telekom
28 maddelik Ukrayna planı! Trump ve Putin anlaştı iddiasına Kremlin'den cevap
Kıbrıs’ta kritik görüşme! Erhürman Rum lidere 10 madde sundu
AK Parti'den Özgür Özel'e tepki: Esas işi kendi partisini temizlemesi olmalıdır
Filistinli esirler İsrail hapishanelerindeki sistematik işkenceyi anlattı: Detaylar kan dondurdu! "Köpeğin tecavüzüne uğradım"
İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek'ten bahis açıklaması: "Bir operasyon daha olabilir"
İsrail endişeli! Türkiye 13 yıl aradan sonra Şam’a geri dönüyor
Fenerbahçe'ye İngiltere'den çifte transfer!
Duhok'ta YPG'ye "IKBY" modelinin altyapısı mı? Elebaşı Abdi kravat takıp özerklik istedi: Barzaniler nerede duruyor?
Skandal görüntüler ortaya çıktı: İşte Böcek ailesinin otelde kilitli kaldığı anlar! "Kitleyip yemeğe gittim"
MSB'den haftalık rapor: C-130'un kara kutusu inceleniyor! | PKK'nın fesih sürecini takipteyiz
Türkiye'nin hava kalkanı SİPER-1 dünya basınında gündem oldu: "Türkiye yarışta öncü noktaya yükseldi!"
MÜGE ANLI - CANLI YAYIN | 20 Kasım 2025 ATV izle | 1 yıldır kayıptı 5 dakikada bulundu!
Mankenlere taş çıkarır: Bez Bebek'in çocuk yıldızı Elif Ceren Balıkçı bakın şimdi ne halde