Gençlere evlilik desteği 250 bin TL'ye çıkıyor! Ne zamandan itibaren geçerli olacak?

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Aile ve Gençlik Fonu 'nda sağlanan kredi desteğini 2026 yılı Ocak ayı itibarıyla artıracaklarını belirterek, "18-25 yaş aralığında olanlara 250 bin liraya çıkaracağız, 26-29 yaş aralığında olanlara da 200 bin liraya çıkaracağız. " dedi.

Evlilik yaşına ilişkin de Yılmaz, "Evlilik yaşının ötelenmesi bütün nüfus dinamiklerini harekete geçiriyor. Bizim kamu olarak tüm imkanlarımızı evlilere, evleneceklere açmamız lazım. Evlilik kolay, masrafsız, külfetsiz olmalı. Evlenmek isteyenleri bu kadar yormamalıyız. Aile Yılı'nda bunu yapmaya çalışıyoruz." dedi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Siyaset, Ekonomi ve Toplum Araştırmaları Vakfı (SETA) tarafından düzenlenen "Sosyal Panorama 2025: Türkiye'de Değişen Nüfus ve Ailenin Geleceği" sempozyumunda açıklamalarda bulundu.

AİLE VE GENÇLİK FONU

Nüfus Politikaları Kurulundan da söz eden Yılmaz, "Mevzuat", "Çalışma Hayatı", "Sağlık", "Eğitim ve Ekonomik Teşvikler" ve "İletişim" olmak üzere 5 ana çalışma grubu belirlediklerini ve yıl sonunda eylem planını güncelleştirmeyi hedeflediklerini dile getirdi.

Yılmaz, somut adımlar attıklarını da kaydederek, "İlk doğumda tek seferlik 5 bin lira anneye ödeme yapma kararı aldık. İkinci çocuk için 5 yaşını tamamlayıncaya kadar aylık 1500 lira destek verme kararı aldık. Üçüncü çocuk olursa 5 yaşını dolduruncaya kadar aylık 5 bin lira destek vermeye karar verdik. Dolayısıyla doğum yardımlarını artırmış olduk." dedi.

Aile ve Gençlik Fonu'nu da kurduklarını hatırlatan Yılmaz, şöyle devam etti:

"Fon kanalıyla gelecek nesiller adına evliliklere destek sunuyoruz. Yeni evlenen çiftlere 150 bin lira faizsiz, iki yıl geri ödemesiz kredi veriyoruz. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığımız, özel sponsorları da dahil etti, ev eşyasında ciddi indirimler, başka birtakım desteklerle birlikte imkanı olmadığı için evliliğini erteleyen gençlerimizin ertelememeleri için böyle bir mekanizma oluşturmuş durumdayız. Ocak ayından itibaren de buradaki desteklerimizi artırıyoruz. 18-25 yaş aralığında olanlara 250 bin liraya çıkaracağız, 26-29 yaş aralığında olanlara da 200 bin liraya çıkaracağız."