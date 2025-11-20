PODCAST CANLI YAYIN

Vucic de Saraybosna’da insan avına katıldı mı? Soruşturma başlayacak

Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksander Vucic de Saraybosna’da insan avına katıldı mı? Saraybosna Kuşatması’nda sivilleri vurmak için para ödeyen Batılı zenginler hakkında soruşturma devam ederken Vucic’in de keskin nişancılar arasında olduğu iddiasıyla Milano Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulduğu bildirildi

Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Vucic de Saraybosna’da insan avına katıldı mı? Soruşturma başlayacak

Sara ybosna Kuşatması sırasında sivilleri öldürmek için binlerce dolar ödeyen Batılı zenginler tüm dünyayı sarstı. Rus ve Batılı zenginlerin zevk için keskin nişancılık yapmaya gittiği iki yıl önce "Sarajevo Safari" belgeselinde ortaya çıkmıştı. Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic'in de keskin nişancılar arasında olduğu iddia edildi.

Saraybosna Kuşatması, Fotoğraf Daily Mail'den alınmıştırSaraybosna Kuşatması, Fotoğraf Daily Mail'den alınmıştır

VUCİC DE SARAYBOSNA SAFARİSİNE KATILDI MI?

Vucic hakkında, 1992-1995 yıllarındaki Bosna Savaşı'nda Saraybosna etrafındaki keskin nişancılar arasında olduğu iddiasıyla Milano Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulduğu bildirildi.

SORUŞTURMA BAŞLATILMIŞTI

Milano'daki savcıların kısa süre önce, Bosna Savaşı'na İtalya'dan hafta sonu turlarıyla "eğlence maksatlı" keskin nişancılık yapmaya gidenlere yönelik başlattığı soruşturma devam ederken bugün bir gelişme daha yaşandı.

Saraybosna Kuşatması, Fotoğraf Daily Mail'den alınmıştırSaraybosna Kuşatması, Fotoğraf Daily Mail'den alınmıştır

VUCİC HAKKINDA SUÇ DUYURUSU

İtalyan ANSA ajansının haberine göre, Hırvat araştırmacı gazeteci Domogoj Margetic, Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic'in de Saraybosna kuşatması sırasında keskin nişancıların yol açtığı korkunç olaylara karıştığını iddia ederek Sırp lider hakkında Milano Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulundu.

Vucic, ReutersVucic, Reuters

KANITLAR BULUNDU

Margetic, Vucic'in Sırp milliyetçilerin sivilleri hedef aldığı Saraybosna'daki askeri mevzilerde bulunduğuna dair bazı kanıtlar da sundu.

1992-1995 yıllarındaki Bosna Savaşı'nda keskin nişancıların saçtığı dehşet sebebiyle birçok acılı anların yaşandığı Saraybosna kuşatması, yıllar sonra Milano Cumhuriyet Başsavcılığının açtığı soruşturmayla yeniden dünya gündemine gelmişti.

Milano Cumhuriyet Başsavcılığı, İtalyan gazeteci-yazar Ezio Gavazzeni'nin şubat ayında yaptığı şikayeti kısa süre önce kabul etmişti. Gavazzeni, Bosna Savaşı sırasında İtalya'dan hafta sonları Saraybosna'ya giderek "eğlence" amacıyla Sırp keskin nişancılara yüksek meblağlar ödeyip Bosnalı sivilleri hedef alan zenginler bulunduğunu bildirmişti.

Gavazzeni, 15 Kasım'da AA'da yayımlanan özel röportajında, "Yugoslavya iç savaşı sırasında, yani 1992 ile 1996 yılları arasında, Batılı zenginler, İtalyanlar, Almanlar, Fransızlar, İngilizler vb. yani istisnasız tüm Batı ülkelerinden insanlar, özellikle Saraybosna'da sivillere ateş etmek için muazzam meblağlar ödüyorlardı." ifadelerini kullanmıştı.

Saraybosna Kuşatması, Fotoğraf Daily Mail'den alınmıştırSaraybosna Kuşatması, Fotoğraf Daily Mail'den alınmıştır

SARAYBOSNA'DA İNSAN AVI

Bosna Hersek'te 1992-1995'te yaşanan savaş sırasında başkent Saraybosna'da Sırp keskin nişancıların sivilleri hedef aldığına dair 2021 yılında bazı yeni görüntüler ortaya çıkmıştı. Söz konusu görüntüler, Bosnalılara geçmişin acılı günlerini hatırlatmıştı.

Saraybosna, 6 Nisan 1992'de saldırıya uğramıştı. Sırp birlikleri tarafından kuşatılan ve her gün bombalanan kentte 3,5 yıllık kuşatma boyunca 1601'i çocuk olmak üzere 11 bin 541 sivil hayatını kaybetmiş, kentteki tarihi ve kültürel eserler ve altyapı büyük zarar görmüştü.

Saraybosna Kuşatması’nın kanlı yüzü! Zengin turistler zevk için keskin nişancı olmuştu: İtalyan savcılar peşlerindeSaraybosna Kuşatması’nın kanlı yüzü! Zengin turistler zevk için keskin nişancı olmuştu: İtalyan savcılar peşlerinde

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler
Başkan Erdoğan'dan erkeklere çocuk uyarısı: "Kadınlar gerekli desteği göremiyor"
CHP'nin İmralı oyunu deşifre! SÖZCÜ'yü yalanlayıp TAKVİM'i doğruladılar: Önce "hayır" diyecekler sonra komisyonla gidecekler
İDEFİX
Türkiye'nin 2026 Dünya Kupası play-off turundaki rakibi belli oldu!
Başkan Erdoğan G20 Zirvesi için Güney Afrika'ya gidiyor! Liderlerle bir araya gelecek
Kıbrıs’ta kritik görüşme! Erhürman Rum lidere 10 madde sundu
Türk Telekom
AK Parti'den Özgür Özel'e tepki: Esas işi kendi partisini temizlemesi olmalıdır
Filistinli esirler İsrail hapishanelerindeki sistematik işkenceyi anlattı: Detaylar kan dondurdu! "Köpeğin tecavüzüne uğradım"
İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek'ten bahis açıklaması: "Bir operasyon daha olabilir"
İsrail endişeli! Türkiye 13 yıl aradan sonra Şam’a geri dönüyor
Fenerbahçe'ye İngiltere'den çifte transfer!
Duhok'ta YPG'ye "IKBY" modelinin altyapısı mı? Elebaşı Abdi kravat takıp özerklik istedi: Barzaniler nerede duruyor?
28 maddelik Ukrayna planı! Trump ve Putin anlaştı: Moskova taviz istiyor
Skandal görüntüler ortaya çıktı: İşte Böcek ailesinin otelde kilitli kaldığı anlar! "Kitleyip yemeğe gittim"
MSB'den haftalık rapor: C-130'un kara kutusu inceleniyor! | PKK'nın fesih sürecini takipteyiz
Türkiye'nin hava kalkanı SİPER-1 dünya basınında gündem oldu: "Türkiye yarışta öncü noktaya yükseldi!"
Başkan Erdoğan talimatı verdi! Dar gelirli ailelere vatandaşlık maaşı geliyor
MÜGE ANLI - CANLI YAYIN | 20 Kasım 2025 ATV izle | 1 yıldır kayıptı 5 dakikada bulundu!
Mankenlere taş çıkarır: Bez Bebek'in çocuk yıldızı Elif Ceren Balıkçı bakın şimdi ne halde