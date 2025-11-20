Vucic de Saraybosna’da insan avına katıldı mı? Soruşturma başlayacak

Vucic, Reuters

KANITLAR BULUNDU

Margetic, Vucic'in Sırp milliyetçilerin sivilleri hedef aldığı Saraybosna'daki askeri mevzilerde bulunduğuna dair bazı kanıtlar da sundu.

1992-1995 yıllarındaki Bosna Savaşı'nda keskin nişancıların saçtığı dehşet sebebiyle birçok acılı anların yaşandığı Saraybosna kuşatması, yıllar sonra Milano Cumhuriyet Başsavcılığının açtığı soruşturmayla yeniden dünya gündemine gelmişti.

Milano Cumhuriyet Başsavcılığı, İtalyan gazeteci-yazar Ezio Gavazzeni'nin şubat ayında yaptığı şikayeti kısa süre önce kabul etmişti. Gavazzeni, Bosna Savaşı sırasında İtalya'dan hafta sonları Saraybosna'ya giderek "eğlence" amacıyla Sırp keskin nişancılara yüksek meblağlar ödeyip Bosnalı sivilleri hedef alan zenginler bulunduğunu bildirmişti.

Gavazzeni, 15 Kasım'da AA'da yayımlanan özel röportajında, "Yugoslavya iç savaşı sırasında, yani 1992 ile 1996 yılları arasında, Batılı zenginler, İtalyanlar, Almanlar, Fransızlar, İngilizler vb. yani istisnasız tüm Batı ülkelerinden insanlar, özellikle Saraybosna'da sivillere ateş etmek için muazzam meblağlar ödüyorlardı." ifadelerini kullanmıştı.

Saraybosna Kuşatması, Fotoğraf Daily Mail'den alınmıştır

SARAYBOSNA'DA İNSAN AVI

Bosna Hersek'te 1992-1995'te yaşanan savaş sırasında başkent Saraybosna'da Sırp keskin nişancıların sivilleri hedef aldığına dair 2021 yılında bazı yeni görüntüler ortaya çıkmıştı. Söz konusu görüntüler, Bosnalılara geçmişin acılı günlerini hatırlatmıştı.

Saraybosna, 6 Nisan 1992'de saldırıya uğramıştı. Sırp birlikleri tarafından kuşatılan ve her gün bombalanan kentte 3,5 yıllık kuşatma boyunca 1601'i çocuk olmak üzere 11 bin 541 sivil hayatını kaybetmiş, kentteki tarihi ve kültürel eserler ve altyapı büyük zarar görmüştü.