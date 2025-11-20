PODCAST CANLI YAYIN

Kıbrıs’ta kritik görüşme! Erhürman Rum lidere 10 madde sundu

KKTC Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman buğu Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) Cumhurbaşkanı Nikos Hristodulidis BM ikametgâhında masaya oturdu. Rum lider son dönemde terör örgütü EOKA ile ilgili skandallarıyla gündemden düşmüyordu. Erhürman, basın toplantısında Hristodulidis’e 10 maddelik bir öneri sunduğunu söyledi. İşte Erhürman’ın önerisinin detayları…

KKTC Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman buğu Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) Cumhurbaşkanı Nikos Hristodulidi s ile bir araya geldi. Bir buçuk saatlik görüşme Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri'nin Özel Temsilcisi'nin ara bölgedeki ikametgâhında yapıldı.

BM İKAMETGAHINDA KRİTİK GÖRÜŞME

Erhürman-Hristodulidis görüşmesinde BM Genel Sekreteri'nin Kıbrıs Özel Temsilcisi ve UNFICYP Misyon Şefi Khassim Diagne'nin de bulunduğu bildirildi. Öte yandan BM Genel Sekreteri'nin Kıbrıs Kişisel Temsilcisi Maria Angela Holguin de görüşmeye video konferans yoluyla katıldı.

ERHÜRMAN 10 MADDELİK ÖNERİ SUNDU

Kıbrıs Postası, Erhürman ile Hristodulidis'in ilk temasının pozitif bir atmosferde geçtiğini belirtti. Gazeteye göre Erhürman masaya geçiş noktalarından hellime kadar uzanan 10 maddelik bir öneri paketi koydu.

Görüşme sonrası basın toplantısı düzenleyen Erhürman, Erhürman, 5'inci Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ile Hristodulidis'in bugüne kadar ele aldığı başlıkların odakta olmaya devam edeceğini ve 5+1 toplantısı öncesi bazı uzlaşmaların sağlanmasının sürece olumlu katkı yapacağını ifade etti.

İŞTE ERHÜRMAN'IN ÖNERİSİ

Erhürman ayrıca, 10 maddeyi basın toplantısında açıkladı. İşte, öneri paketindeki maddeler:

  • Karma evlilikler ve vatandaşlık hakkı
  • Metehan'da üç kabinli geçiş düzenlemesi
  • Bostancı ve Derinya'da geçişlerin kolaylaştırılması
  • Gençlik Teknik Komitesi kapsamında U14 dostluk maçları önerisi
  • Kayıp Şahıslar Komitesi'ne iki liderli ziyaret
  • Mülkiyetle ilgili tutuklamaların görüşülmesi
  • Yeşil Hat tüzüğü kapsamındaki ticarette yaşanan sıkıntılar
  • Hellim konusunda sözleşme imzalanmasının gerekliliği
  • Crans-Montana sonrası kaldırılan AB Ad-hoc Komitesi'nin yeniden kurulması
  • Güvenlik kuvvetleri arasında iletişim kanalının oluşturulması

RUM LİDERDEN SKANDAL ÜSTÜNE SKANDAL

Hristodulidis görüşmeden önce yaptığı skandallarla gündemde. Rum lider geçtiğimiz hafta Kıbrıs'ta Türkleri ve Rumları katliamlarda öldüren terör örgütü EOKA'ya övgüler dizmişti.

EOKA'YA ÖVGÜLER DİZMİŞTİ

İngiliz idaresi döneminde (1955-1959) faaliyet gösteren Kokkinotrimithia Gözaltı Merkezleri'nde düzenlenen anma etkinliğine katılan Hristodulidis, terör örgütü EOKA'nın Kıbrıs halkı için ilham kaynağı olduğunu iddia etti ve şu skandal ifadeleri kullandı:

Yetmiş yıl sonra, EOKA'nın kurtuluş mücadelesi, toplumsal hafızada bir referans noktası, tükenmez bir ilham kaynağı ve hepimiz için ebedi bir ders olmaya devam ediyor. Bugün bulunduğumuz alanda ve diğer gözaltı merkezlerinde, küçük ve büyük, bilinen ama aynı zamanda bilinmeyen siyasi tutukluların ve EOKA savaşçılarının şehitlik sayfaları yazıldı.

Hristodulidis, terör örgütü EOKA'nın ʺÖzgürlük Müzesiʺ açılışında, Ekran GörüntüsüHristodulidis, terör örgütü EOKA'nın ʺÖzgürlük Müzesiʺ açılışında, Ekran Görüntüsü

TERÖR ÖRGÜTÜNE ÖZGÜRLÜK MÜZESİ

Rum liderin EOKA skandalları son dönemde peş peşe geldi. Rum liderin son skandalı "Özgürlük Müzesi".

Hristodulidis, geçtiğimiz günlerden Güney Kıbrıs'ın Baf kentine bağlı Hloraka'da terör örgütü EOKA'nın 1955-1959 dönemine ait faaliyetlerinin yer aldığı "Özgürlük Müzesi"nin açılışına katıldı. Terör örgütü EOKA'nın kurucu elebaşı Yeoryos Grivas'ın fotoğrafının önünde, makinalı tüfekle poz verdi. Yaptığı konuşmada ise özgürlüklerini EOKA'ya borçlu olduklarını söyleyerek "Çocuklarımıza ve torunlarımıza EOKA mücadelesini öğretmeliyiz" şeklinde skandal ifadeler kullandı.

