Kıbrıs’ta kritik görüşme! Erhürman Rum lidere 10 madde sundu

Görüşme sonrası basın toplantısı düzenleyen Erhürman, Erhürman, 5'inci Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ile Hristodulidis'in bugüne kadar ele aldığı başlıkların odakta olmaya devam edeceğini ve 5+1 toplantısı öncesi bazı uzlaşmaların sağlanmasının sürece olumlu katkı yapacağını ifade etti.
İŞTE ERHÜRMAN'IN ÖNERİSİ
Erhürman ayrıca, 10 maddeyi basın toplantısında açıkladı. İşte, öneri paketindeki maddeler:
- Karma evlilikler ve vatandaşlık hakkı
- Metehan'da üç kabinli geçiş düzenlemesi
- Bostancı ve Derinya'da geçişlerin kolaylaştırılması
- Gençlik Teknik Komitesi kapsamında U14 dostluk maçları önerisi
- Kayıp Şahıslar Komitesi'ne iki liderli ziyaret
- Mülkiyetle ilgili tutuklamaların görüşülmesi
- Yeşil Hat tüzüğü kapsamındaki ticarette yaşanan sıkıntılar
- Hellim konusunda sözleşme imzalanmasının gerekliliği
- Crans-Montana sonrası kaldırılan AB Ad-hoc Komitesi'nin yeniden kurulması
- Güvenlik kuvvetleri arasında iletişim kanalının oluşturulması
RUM LİDERDEN SKANDAL ÜSTÜNE SKANDAL
Hristodulidis görüşmeden önce yaptığı skandallarla gündemde. Rum lider geçtiğimiz hafta Kıbrıs'ta Türkleri ve Rumları katliamlarda öldüren terör örgütü EOKA'ya övgüler dizmişti.
EOKA'YA ÖVGÜLER DİZMİŞTİ
İngiliz idaresi döneminde (1955-1959) faaliyet gösteren Kokkinotrimithia Gözaltı Merkezleri'nde düzenlenen anma etkinliğine katılan Hristodulidis, terör örgütü EOKA'nın Kıbrıs halkı için ilham kaynağı olduğunu iddia etti ve şu skandal ifadeleri kullandı:
Yetmiş yıl sonra, EOKA'nın kurtuluş mücadelesi, toplumsal hafızada bir referans noktası, tükenmez bir ilham kaynağı ve hepimiz için ebedi bir ders olmaya devam ediyor. Bugün bulunduğumuz alanda ve diğer gözaltı merkezlerinde, küçük ve büyük, bilinen ama aynı zamanda bilinmeyen siyasi tutukluların ve EOKA savaşçılarının şehitlik sayfaları yazıldı.
Hristodulidis, terör örgütü EOKA'nın ʺÖzgürlük Müzesiʺ açılışında, Ekran Görüntüsü
TERÖR ÖRGÜTÜNE ÖZGÜRLÜK MÜZESİ
Rum liderin EOKA skandalları son dönemde peş peşe geldi. Rum liderin son skandalı "Özgürlük Müzesi".
Hristodulidis, geçtiğimiz günlerden Güney Kıbrıs'ın Baf kentine bağlı Hloraka'da terör örgütü EOKA'nın 1955-1959 dönemine ait faaliyetlerinin yer aldığı "Özgürlük Müzesi"nin açılışına katıldı. Terör örgütü EOKA'nın kurucu elebaşı Yeoryos Grivas'ın fotoğrafının önünde, makinalı tüfekle poz verdi. Yaptığı konuşmada ise özgürlüklerini EOKA'ya borçlu olduklarını söyleyerek "Çocuklarımıza ve torunlarımıza EOKA mücadelesini öğretmeliyiz" şeklinde skandal ifadeler kullandı.