İsrail endişeli! Türkiye 13 yıl aradan sonra Şam’a geri dönüyor

Türkiye 2012'den bu yana ilk kez Suriye'ye büyükelçi atayarak Ankara-Şam ilişkilerinde yeni bir sayfa açtı. Bu adım, iki ülke arasında on yılı aşkın süredir kesik olan diplomatik temasların yeniden tesis edilmesinde kritik bir dönüm noktası olarak görülüyor. Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından imzalanan Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle, Dışişleri Bakan Yardımcısı Nuh Yılmaz Türkiye'nin yeni Şam Büyükelçisi olarak atandı.

İsraTel Aviv merkezli Maariv''in haberine göre, "Erdoğan Suriye'deki denetimini sıkılaştırıyor: 13 yıl sonra Türkiye Şam'a geri dönüyor" başlıklı haberinde,Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla Dışişleri Bakan Yardımcısı Nuh Yılmaz'ın Türkiye'nin Şam büyükelçisi olarak atanmasının, "Türkiye'nin Suriye'de yeni yönetimle tam koordinasyon içinde çalışmayı amaçlayan stratejik hamlesi" olarak değerlendirildiği belirtildi. Türkiye, ülkede iç savaşın patlak verdiği 15 Mart 2012 tarihinden bu yana ilk kez Suriye'ye büyükelçi atadı.

Maariv gazetesinin haberi (maariv.co.il)Maariv gazetesinin haberi (maariv.co.il)

Bu adım, Türkiye'nin on yılı aşkın süren kopukluğun ardından yeni Suriye liderliğiyle tam koordinasyon halinde hareket etme çabalarında önemli bir dönüm noktası niteliği taşıyor.

Başkan Erdoğan ve Suriye Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed El-Şara (Takvim.com.tr)Başkan Erdoğan ve Suriye Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed El-Şara (Takvim.com.tr)

'NETANYAHU'DAN TÜRKİYE'YE MESAJ'

JDN'nin haberine göre, Türkiye'nin Suriye'deki güçlenmiş diplomatik varlığının, İsrail'in stratejik hamleleri açısından da yakından izlendiğini aktardı. H abe rde, Başbakan Binyamin Netanyahu'nun Suriye'de işgal ettikleri bölgelere ziyaretinin zamanlamasına dikkat çekilerek "Netanyahu'dan Türkiye'ye Suriye sınırından mesaj" ifadelerine yer verildi.

Ayrıca Netanyahu, askerlerle buluşarak hem savunma hem de saldırı kabiliyetlerinin kritik olduğunu vurguladı ve Türkiye'nin Suriye'deki artan rolüne karşı stratejik hazırlıkların önemine değindi. Bu ziyaretin Türkiye'nin bölgede artan etkisine ve İsrail'in stratejik çıkarlarını koruma gerekliliğine dikkat çekmek amacıyla gerçekleştiği ifade edildi.

DİPLOMATİK VARLIĞA YÖNELİK İLK ADIM

Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından imzalanan Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle, Dışişleri Bakan Yardımcısı Nuh Yılmaz Türkiye'nin yeni Şam Büyükelçisi olarak atandı. Aralık 2024'te Esad rejiminin düşmesinin ardından, Türkiye Şam'daki büyükelçiliğini yeniden açıyor. Diplomatik varlığın yeniden başlatılmasına yönelik ilk adım, 12 Aralık 2024'te, daha önce Nuakşot Büyükelçisi olan Burhan Köroğlu'nun maslahatgüzar olarak atanmasıyla atılmıştı.

Türkiye'nin Şam Büyükelçiliğine atanan Nuh Yılmaz (AA)Türkiye'nin Şam Büyükelçiliğine atanan Nuh Yılmaz (AA)

TÜRKİYE İÇİN ÖNEMLİ

Türk yorumculara göre, Yılmaz'ın atanması, Türkiye'nin Suriye'nin istikrarına verdiği önemi vurguluyor. Yılmaz, 20 Mayıs 2024 ile 24 Ekim 2025 tarihleri arasında Dışişleri Bakan Yardımcısı olarak görev yaptı. Daha önce, 2013-2023 yılları arasında Milli İstihbarat Teşkilatı'nda (MİT) çeşitli görevlerde bulunmuş, Dışişleri Bakanlığı Stratejik Araştırmalar Merkezi'nin (SAM) başkanlığını yapmış ve Dışişleri Bakanı'na kıdemli danışmanlık yapmıştı.

Suriye halkı Türk bayrağı ile Esad rejiminin devrilmesini kutluyor (Takvim.com.tr)Suriye halkı Türk bayrağı ile Esad rejiminin devrilmesini kutluyor (Takvim.com.tr)

JDN, Türkiye'nin Şam'daki büyükelçilik hamlesi ve diplomatik ielişkilerini, Orta Doğu'daki stratejik dengeleri değiştirebilecek önemli bir gelişme olarak yorumladı.

Öte yandan analistler, Türkiye'nin Suriye'de yeniden diplomatik varlığını tekrar tesis etmesinin sadece siyasi ve ekonomik ilişkileri güçlendirmekle kalmayıp, bölgesel güvenlik ve diplomatik dengeler açısından da belirleyici bir adım olduğunu vurguluyor. İsrail basını ise Türkiye'nin hamlelerini hem bölgedeki etkisini güçlendirmek hem de uluslararası diplomatik etkisini artırma yönünde kritik bir gelişme olarak değerlendiriyor.

Netanyahu, Suriye'de işgal ettikleri tampon bölgeye gitti (AA)Netanyahu, Suriye'de işgal ettikleri tampon bölgeye gitti (AA)

10 MART MUTABAKATI VE BÖLGESEL HASSASİYET

Atama, Suriye'de kritik görüşmelerin sürdüğü bir döneme denk geliyor. Demokratik Suriye Güçleri (DSG) ile yeni Suriye yönetimi, ABD ile birlikte ülkenin bazı bölgelerinin yeniden düzenlenmesine yönelik 10 Mart Mutabakatı kapsamında temaslarını sürdürüyor.

Bu gelişme, Türkiye'nin Suriye'de artan diplomatik ve siyasi hareketliliğin tam ortasında yeniden aktif rol üstlenmeye hazırlandığına işaret ediyor.

