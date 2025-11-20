Türk yorumculara göre, Yılmaz'ın atanması, Türkiye'nin Suriye'nin istikrarına verdiği önemi vurguluyor. Yılmaz, 20 Mayıs 2024 ile 24 Ekim 2025 tarihleri arasında Dışişleri Bakan Yardımcısı olarak görev yaptı. Daha önce, 2013-2023 yılları arasında Milli İstihbarat Teşkilatı'nda (MİT) çeşitli görevlerde bulunmuş, Dışişleri Bakanlığı Stratejik Araştırmalar Merkezi'nin (SAM) başkanlığını yapmış ve Dışişleri Bakanı'na kıdemli danışmanlık yapmıştı.

JDN, Türkiye'nin Şam'daki büyükelçilik hamlesi ve diplomatik ielişkilerini, Orta Doğu'daki stratejik dengeleri değiştirebilecek önemli bir gelişme olarak yorumladı.

Öte yandan analistler, Türkiye'nin Suriye'de yeniden diplomatik varlığını tekrar tesis etmesinin sadece siyasi ve ekonomik ilişkileri güçlendirmekle kalmayıp, bölgesel güvenlik ve diplomatik dengeler açısından da belirleyici bir adım olduğunu vurguluyor. İsrail basını ise Türkiye'nin hamlelerini hem bölgedeki etkisini güçlendirmek hem de uluslararası diplomatik etkisini artırma yönünde kritik bir gelişme olarak değerlendiriyor.

Netanyahu, Suriye'de işgal ettikleri tampon bölgeye gitti (AA)

10 MART MUTABAKATI VE BÖLGESEL HASSASİYET

Atama, Suriye'de kritik görüşmelerin sürdüğü bir döneme denk geliyor. Demokratik Suriye Güçleri (DSG) ile yeni Suriye yönetimi, ABD ile birlikte ülkenin bazı bölgelerinin yeniden düzenlenmesine yönelik 10 Mart Mutabakatı kapsamında temaslarını sürdürüyor.

Bu gelişme, Türkiye'nin Suriye'de artan diplomatik ve siyasi hareketliliğin tam ortasında yeniden aktif rol üstlenmeye hazırlandığına işaret ediyor.