İsraTel Aviv merkezli Maariv''in haberine göre, "Erdoğan Suriye'deki denetimini sıkılaştırıyor: 13 yıl sonra Türkiye Şam'a geri dönüyor" başlıklı haberinde,Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla Dışişleri Bakan Yardımcısı Nuh Yılmaz'ın Türkiye'nin Şam büyükelçisi olarak atanmasının, "Türkiye'nin Suriye'de yeni yönetimle tam koordinasyon içinde çalışmayı amaçlayan stratejik hamlesi" olarak değerlendirildiği belirtildi. Türkiye, ülkede iç savaşın patlak verdiği 15 Mart 2012 tarihinden bu yana ilk kez Suriye'ye büyükelçi atadı.
Bu adım, Türkiye'nin on yılı aşkın süren kopukluğun ardından yeni Suriye liderliğiyle tam koordinasyon halinde hareket etme çabalarında önemli bir dönüm noktası niteliği taşıyor.
'NETANYAHU'DAN TÜRKİYE'YE MESAJ'
JDN'nin haberine göre, Türkiye'nin Suriye'deki güçlenmiş diplomatik varlığının, İsrail'in stratejik hamleleri açısından da yakından izlendiğini aktardı.H abe rde, Başbakan Binyamin Netanyahu'nun Suriye'de işgal ettikleri bölgelere ziyaretinin zamanlamasına dikkat çekilerek "Netanyahu'dan Türkiye'ye Suriye sınırından mesaj" ifadelerine yer verildi.
AyrıcaNetanyahu, askerlerle buluşarak hem savunma hem de saldırı kabiliyetlerinin kritik olduğunu vurguladı ve Türkiye'nin Suriye'deki artan rolüne karşı stratejik hazırlıkların önemine değindi. Bu ziyaretin Türkiye'nin bölgede artan etkisine ve İsrail'in stratejik çıkarlarını koruma gerekliliğine dikkat çekmek amacıyla gerçekleştiği ifade edildi.
DİPLOMATİK VARLIĞA YÖNELİK İLK ADIM
Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından imzalanan Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle, Dışişleri Bakan Yardımcısı Nuh Yılmaz Türkiye'nin yeni Şam Büyükelçisi olarak atandı. Aralık 2024'te Esad rejiminin düşmesinin ardından, Türkiye Şam'daki büyükelçiliğini yeniden açıyor. Diplomatik varlığın yeniden başlatılmasına yönelik ilk adım, 12 Aralık 2024'te, daha önce Nuakşot Büyükelçisi olan Burhan Köroğlu'nun maslahatgüzar olarak atanmasıyla atılmıştı.