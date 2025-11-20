Son dakika: Başkan Erdoğan G20 Zirvesi için Güney Afrika'ya gidiyor! Liderlerle bir araya gelecek

Başkan Recep Tayyip Erdoğan 'ın Johannesburg'da düzenlenecek 20'nci G20 Liderler Zirvesi'ne katılacak. 22-23 Kasım 2025 tarihlerinde düzenlenecek " Dayanışma, Eşitlik, Sürdürülebilirlik" ana temalı zirve için Güney Afrika Cumhuriyeti 'ne gidecek olan Erdoğan, çeşitli oturumlarda hitap edecek. Başkan Erdoğan'ın zirve marjında Güney Afrika Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Cyril Ramaphosa ve G20 Liderleri ile görüşmesi bekleniyor.





Gelişmeyi Cumhurbaşkanlığı İletişim Bakanı Burhanettin Duran duyurdu.



Resmi sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yapan Duran, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, 22-23 Kasım 2025 tarihlerinde Johannesburg'da düzenlenecek 20'nci G20 Liderler Zirvesi'ne katılmak üzere Güney Afrika Cumhuriyeti'ni ziyaret edeceklerdir. Sayın Cumhurbaşkanımız, "Dayanışma, Eşitlik, Sürdürülebilirlik" ana teması altında icra edilecek Zirve'ye çeşitli oturumlar sırasında hitap edeceklerdir. Sayın Cumhurbaşkanımızın Zirve vesilesiyle Güney Afrika Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Cyril Ramaphosa başta olmak üzere, G20 Liderleri ile uluslararası kuruluş temsilcileriyle de bir araya gelmeleri öngörülmektedir" ifadelerini kullandı.