PODCAST CANLI YAYIN

Son dakika: Başkan Erdoğan G20 Zirvesi için Güney Afrika'ya gidiyor! Liderlerle bir araya gelecek

Son dakika haberi... Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 22-23 Kasım 2025 tarihlerinde Johannesburg’da düzenlenecek 20’nci G20 Liderler Zirvesi’ne katılmak üzere Güney Afrika Cumhuriyeti’ni ziyaret edecek. Erdoğan'ın zirve marjında Güney Afrika Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Cyril Ramaphosa ve G20 Liderleri ile görüşmesi bekleniyor.

Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Son dakika: Başkan Erdoğan G20 Zirvesi için Güney Afrika'ya gidiyor! Liderlerle bir araya gelecek

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Johannesburg'da düzenlenecek 20'nci G20 Liderler Zirvesi'ne katılacak.

22-23 Kasım 2025 tarihlerinde düzenlenecek " Dayanışma, Eşitlik, Sürdürülebilirlik" ana temalı zirve için Güney Afrika Cumhuriyeti'ne gidecek olan Erdoğan, çeşitli oturumlarda hitap edecek.



Başkan Erdoğan'ın zirve marjında Güney Afrika Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Cyril Ramaphosa ve G20 Liderleri ile görüşmesi bekleniyor.



Gelişmeyi Cumhurbaşkanlığı İletişim Bakanı Burhanettin Duran duyurdu.

Resmi sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yapan Duran, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, 22-23 Kasım 2025 tarihlerinde Johannesburg'da düzenlenecek 20'nci G20 Liderler Zirvesi'ne katılmak üzere Güney Afrika Cumhuriyeti'ni ziyaret edeceklerdir. Sayın Cumhurbaşkanımız, "Dayanışma, Eşitlik, Sürdürülebilirlik" ana teması altında icra edilecek Zirve'ye çeşitli oturumlar sırasında hitap edeceklerdir. Sayın Cumhurbaşkanımızın Zirve vesilesiyle Güney Afrika Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Cyril Ramaphosa başta olmak üzere, G20 Liderleri ile uluslararası kuruluş temsilcileriyle de bir araya gelmeleri öngörülmektedir" ifadelerini kullandı.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler
TAKVİM CHP'nin İmralı oyununu açıklıyor! Önce "hayır" diyecekler sonra komisyonla gidecekler: Özel isimleri bile belirledi
İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek'ten bahis açıklaması: "Bir operasyon daha olabilir"
İDEFİX
AK Parti'den Özgür Özel'e tepki: Esas işi kendi partisini temizlemesi olmalıdır
Fenerbahçe'ye İngiltere'den çifte transfer!
Duhok'ta YPG'ye "IKBY" modelinin altyapısı mı? Elebaşı Abdi kravat takıp özerklik istedi: Barzaniler nerede duruyor?
Türk Telekom
28 maddelik Ukrayna planı! Trump ve Putin anlaştı: Moskova taviz istiyor
Skandal görüntüler ortaya çıktı: İşte Böcek ailesinin otelde kilitli kaldığı anlar! "Kitleyip yemeğe gittim"
Türkiye'nin 2026 Dünya Kupası play-off turundaki rakibi belli oluyor!
MSB'den haftalık rapor: C-130'un kara kutusu inceleniyor! | PKK'nın fesih sürecini takipteyiz
Türkiye'nin hava kalkanı SİPER-1 dünya basınında gündem oldu: "Türkiye yarışta öncü noktaya yükseldi!"
Başkan Erdoğan talimatı verdi! Dar gelirli ailelere vatandaşlık maaşı geliyor
Emekliye kök ve taban aylık zammı! SSK ve Bağ-Kur'lular 2026'da ne kadar alacak?
İstanbul’da İETT kabusu: Eyüpsultan’da otobüs yangını, Şile otoyolunda şoför-yolcu kavgası
MASAK'tan hakemlere "bahis" incelemesi! 21 milyon 778 bin liralık işlem... En çok hangisi oynadı?
MÜGE ANLI - CANLI YAYIN | 20 Kasım 2025 ATV izle | 1 yıldır kayıptı 5 dakikada bulundu!
Tek bir hata ölüm saçıyor: Evlerde ve iş yerlerinde bu kimyasalları kullanırken aman dikkat!
La Nina etkisi güçleniyor! İstanbul'da yağış ve soğuk hava için tarih verildi! 18 derece birden...
Mankenlere taş çıkarır: Bez Bebek'in çocuk yıldızı Elif Ceren Balıkçı bakın şimdi ne halde