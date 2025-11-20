AK Parti'de "İmralı" komisyonu: "Ziyarete olumlu bakıyoruz oylama olursa olumlu oy vereceğiz"

" İMRALI'YA ZİYARETE OLUMLU BAKIYORUZ" Güler, " İmralı'ya ziyarete olumlu bakıyoruz. Oylama olursa olumlu oy vereceğiz. Komisyonda oylamaya ihtiyaç olmayabilir" açıklamasında bulundu. Peki, AK Parti adına İmralı'ya gidecek isim kim olacak? AK Partili Abdullah Güler ismin henüz netleşmediğini duyurdu.

Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nun Terörsüz Türkiye çalışmaları kapsamında İmralı 'ya gitmesi gündemde. AK Parti komisyon üyeleriyle İmralı gündemiyle toplantı yaptı. AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler 'in başkanlık ettiği toplantıya komisyon üyesi milletvekillerinin yanı sıra Efkan Ala da katıldı.

Bahçeli'nin bu çıkışı sonrası Başkan Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti ve Cumhur İttifakı olarak en başından beri hep siyaset üstü bir zeminde ele aldığımız bu süreci suhuletle menziline ulaştırmak istiyoruz. Komisyonun sonraki oturumu dahil, bundan sonraki süreci de aynı yapıcı, sağduyulu ve özellikle uzlaşmacı anlayış temelinde sürdüreceğine inanıyorum" dedi.

Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nun Terörsüz Türkiye çalışmaları kapsamında İmralı'ya gitmesi gündemde (Takvim.com.tr) BAHÇELİ VE ERDOĞAN NE DEDİ? MHP lideri Devlet Bahçeli, "Gerekirse 3 arkadaşımı yanıma alır İmralı 'ya giderim" açıklamasında bulundu.

MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay ile Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Feti Yıldız, AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler ve Genel Başkanvekili Efkan Ala ile görüştü



"Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu İmralı Adası'na gidilmesi yönünde karar alacaktır" diyen MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız ise "İmralı'ya gidilecektir evet bunu net olarak söylüyorum, katılmayacak olan, heyete üye vermeyecek partinin de Cumadan önce kamuoyuyla sebeplerini paylaşması gerektiğini düşünüyoruz" değerlendirmesini yaptı.

MHP Grup Başkan Vekili Erkan Akçay ve MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız, TBMM'de AK Parti grubunu ziyaret etti.



Akçay ve Yıldız, AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler ile görüştü. MHP'li Yıldız, çıkışta basın mensuplarına yaptığı açıklamada, "Görüşmemiz yarınki toplantı ile ilgili değildi. Hukukla ilgili bir mesele hakkında karşılıklı fikir alışverişinde bulunduk" dedi.



Yıldız, 'Terörsüz Türkiye' hedefi doğrultusunda kurulan TBMM Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nun, İmralı'ya gidişle ilgili "Kanun teklifi olmadığı için basit çoğunluk yeterli. Bunu konuşmaya gerek yok, bu çok açık" diye konuştu.

