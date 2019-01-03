Sevenlerinin iyileşmesi için dua ettiği Mehmet Ali Erbil'in ailesi de birbirine kenetlendi. Prof. Dr. Yeşim Erbil ile eski eşi Tuğba Coşkun, samimiyeti ilerletti.







Erbil, yarın eski gelinlerinin ablası Şeyda Coşkun'un sağlıklı yaşam programına katılacak.





Tuğba Coşkun'un Mali'yle evliliğinden bir oğlu var.