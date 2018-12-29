BaşrolIerini Saadet Işıl Aksoy ile Ertan Saban'ın paylaştığı 'Iguana Tokyo'nun çekimleri bitti. Filmin Soho House'daki kutlama partisine katılan Saadet Işıl Aksoy, heyecanını şu sözlerle paylaştı: "Senaryoyu okudum ve 1 gün içinde Los Angeles'tan İstanbul'a gelmeye karar verdim."
- Saklambaç
- 29.12.2018
- Gazete
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.