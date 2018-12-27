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  • 27.12.2018
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'dan milyonluk pozlar

Milyonluk pozlar

Geçtiğimiz günlerde Coca Cola ile el sıkışan , reklam filminden ilk kareleri dün paylaştı. Megastar'ın bir yıllık anlaşma karşılığında 3 milyon lira aldığı konuşulan reklam filminden kareler, sosyal medyayı salladı. Sanatçının sini yansıtan fotoğraflar beğeni rekoru kırdı.

Tarkan, elinde Coca Cola şişesiyle renkli pozlar verdi. Megastar'ın reklam filminden paylaştığı karelere kıpır kıpır enerjisi yansımıştı.

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