Geçtiğimiz günlerde Coca Cola ile el sıkışan Tarkan, reklam filminden ilk kareleri dün paylaştı. Megastar'ın bir yıllık anlaşma karşılığında 3 milyon lira aldığı konuşulan reklam filminden kareler, sosyal medyayı salladı. Sanatçının enerjisini yansıtan fotoğraflar beğeni rekoru kırdı.
Tarkan, elinde Coca Cola şişesiyle renkli pozlar verdi. Megastar'ın reklam filminden paylaştığı karelere kıpır kıpır enerjisi yansımıştı.
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