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  • 26.12.2018
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Asena Atalay'a small sevgili! Asena Atalay gönlünü işadamı Ayberk Kalkavan’a kaptırdı

Özel hayatıyla manşetlerden düşmeyen Asena Atalay, yine iş başında! Sunucu, gönlünü kendinden 5 yaş küçük işadamı Ayberk Kalkavan’a kaptırdı. İkili, geçen Cuma da Akatlar’daki bir dürümcüde görüldü.



Ageçtiğimiz günlerde gazeteci-yazar Ahmet Hakan ile anılan sunucu Asena Atalay'ın gerçek aşkı ortaya çıktı. Atalay, Beşiktaşlı futbolcu Caner Erkin'le 6 yıllık evliliğini 2016'da bitirdikten sonra aşk hayatında gaza basmıştı. Geçtiğimiz yaz ünlü bir saat firmasının yöneticilerinden Ahmet Talha Kaya ile Ege'de aşk tatili yapan Atalay, gönlünü iddiaya göre yine iş dünyasından bir isme kaptırdı.

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