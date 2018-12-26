Asena Atalay'a small sevgili! Asena Atalay gönlünü işadamı Ayberk Kalkavan’a kaptırdı

geçtiğimiz günlerde gazeteci-yazarile anılan sunucuortaya çıktı. Atalay, Beşiktaşlı futbolcu2016'da bitirdikten sonra aşk hayatında gaza basmıştı. Geçtiğimiz yaz ünlü bir saat firmasının yöneticilerindeniletatili yapan Atalay, gönlünü iddiaya göre yine iş dünyasından bir isme kaptırdı.