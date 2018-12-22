Raisa ile Vanessa Sason kardeşlerin başarısı sınırları aştı

kardeşlerbaşarısı sınırları aştı.Victoria's Secretmeleklerinin gözdesiolan ikilinin tasarımlarınıgeçtiğimiz günlerdeMarieClaire China Award Nighttöreninde giydi.Kırmızıhalıda göz kamaştıranmankeninyabancı basında da genişyer buldu.İtalyan blogger Martha Pozzan da dergi çekimi için Raisa Vanessa tasarımıyla objektif karşısına geçti.