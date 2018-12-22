Bugünkü
Takvim
  • Saklambaç
  • 22.12.2018
  • Gazete

Raisa ile Vanessa Sason kardeşlerin başarısı sınırları aştı

Türk şıklığı
Tasarımcı kardeşler Raisa ile Vanessa Sason'un başarısı sınırları aştı. Victoria's Secret meleklerinin gözdesi olan ikilinin tasarımlarını geçtiğimiz günlerde Çinli model Ming Xi, Marie Claire China Award Night töreninde giydi.



Kırmızı halıda göz kamaştıran mankenin Türk şıklığı yabancı basında da geniş yer buldu.



İtalyan blogger Martha Pozzan da dergi çekimi için Raisa Vanessa tasarımıyla objektif karşısına geçti.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

HaberlerSaklambaç HaberleriRaisa ile Vanessa Sason kardeşlerin başarısı sınırları aştı
Diğer Saklambaç Haberleri Tüm saklambaç haberleri
Tüm Saklambaç Haberleri