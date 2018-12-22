Raisa ile Vanessa Sason kardeşlerin başarısı sınırları aştı

Tasarımcı kardeşler Raisa ile Vanessa Sason'un başarısı sınırları aştı. Victoria's Secret meleklerinin gözdesi olan ikilinin tasarımlarını geçtiğimiz günlerde Çinli model Ming Xi, Marie Claire China Award Night töreninde giydi.
Kırmızı halıda göz kamaştıran mankenin Türk şıklığı yabancı basında da geniş yer buldu.
İtalyan blogger Martha Pozzan da dergi çekimi için Raisa Vanessa tasarımıyla objektif karşısına geçti.
Kırmızı halıda göz kamaştıran mankenin Türk şıklığı yabancı basında da geniş yer buldu.
İtalyan blogger Martha Pozzan da dergi çekimi için Raisa Vanessa tasarımıyla objektif karşısına geçti.
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