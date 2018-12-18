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  • 18.12.2018
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'tan 'ye zeytin dalı: "Milyonlarca kez özür dilerim"

Af diledi
Hadise'nin annesi Gülnihal Açıkgöz'ün intihar teşebbüsünü geçen yaz ifşa eden Nur Yerlitaş'tan mesaj var. Ünlü modacı, "Nur Hanım, benden tüm Türkiye'nin huzurunda özür dilesin" diyen 'nin çağrısına kulak verdi.



Yerlitaş, dün canlı yayına bağlanıp "Hadise'den milyonlarca kez özür dilerim" diyerek ünlü popçuya zeytin dalı uzattı.
60 SANİYEDE SON 24 SAAT

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