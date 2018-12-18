Hadise'nin annesi Gülnihal Açıkgöz'ün intihar teşebbüsünü geçen yaz ifşa eden Nur Yerlitaş'tan mesaj var. Ünlü modacı, "Nur Hanım, benden tüm Türkiye'nin huzurunda özür dilesin" diyen Hadise'nin çağrısına kulak verdi.
Yerlitaş, dün canlı yayına bağlanıp "Hadise'den milyonlarca kez özür dilerim" diyerek ünlü popçuya zeytin dalı uzattı.
Yerlitaş, dün canlı yayına bağlanıp "Hadise'den milyonlarca kez özür dilerim" diyerek ünlü popçuya zeytin dalı uzattı.
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