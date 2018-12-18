Önceki hafta iki aylık hamile olduğunu açıklayan Ece Vahapoğlu'ndan üzen haber. Başarılı sunucu ve yaşam koçu, eşi Cihan Alpay'dan olan bebeğiyle ilgili şöyle dedi:



"Doğanın hediyelerine sevinmek kadar, geri aldıklarına da üzülmek hayatın parçası... Bizi sevince boğan küçük nabız artık atmıyor... Çok acı verse de, kabullenmekten başka çare yok."



Takvim ailesi olarak Vahapoğlu ve eşine geçmiş olsun diliyoruz.

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