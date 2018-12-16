Sanat ve iş dünyasının ünlü isimleri, önceki akşam gençlerin eğitimi yararına bir araya geldi. İstanbul Modern'in ev sahipliğinde Hasköy Yün İplik Fabrikası'nda düzenlenen Gala Modern gecesinde güzel oyuncu Bergüzar Korel, sahne aldı. Gecede Korel'i eşi Halit Ergenç hayranlıkla dinledi.
60 SANİYEDE SON 24 SAAT
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