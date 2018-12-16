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  • 16.12.2018
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eşi 'i hayranlıkla dinledi

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Sanat ve iş dünyasının ünlü isimleri, önceki akşam gençlerin eğitimi yararına bir araya geldi. İstanbul Modern'in ev sahipliğinde Hasköy Yün İplik Fabrikası'nda düzenlenen Gala Modern gecesinde güzel oyuncu , sahne aldı. Gecede Korel'i eşi Halit Ergenç hayranlıkla dinledi.

60 SANİYEDE SON 24 SAAT

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