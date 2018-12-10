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’dan 'a: Babalık yaradı

Bülent Ersoy’dan Tarkana: Babalık yaradı
Türk Sanat Müziği'nin Diva'sı Bülent Ersoy, önceki akşam 'da sahne aldı. Hayranları tarafından kendisine zeytin ve zeytinyağı hediye edilen Diva, "Demek sahnede fazla kalayım diye yağ çekiyorsunuz. Anlaştık" diyerek tebessüm ettirdi. Tarkan'ın kulaklarını da çınlatan Diva, "Adam, baba oldu daha da yakışıklı oldu. Babalık yaradı maşallah. Sevgiler gönderiyorum buradan kendisine ve eşine" dedi.



Diva, yakın bir tarihte ve eşi Pınar Tevetoğlu'nu ziyaret edecek. Mutlu çiftin kızları Liya'ya hediye götürecek.
60 SANİYEDE SON 24 SAAT

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