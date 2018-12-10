Türk Sanat Müziği'nin Diva'sı Bülent Ersoy, önceki akşam Jolly Joker Bursa'da sahne aldı. Hayranları tarafından kendisine zeytin ve zeytinyağı hediye edilen Diva, "Demek sahnede fazla kalayım diye yağ çekiyorsunuz. Anlaştık" diyerek tebessüm ettirdi. Tarkan'ın kulaklarını da çınlatan Diva, "Adam, baba oldu daha da yakışıklı oldu. Babalık yaradı maşallah. Sevgiler gönderiyorum buradan kendisine ve eşine" dedi.
Diva, yakın bir tarihte Tarkan ve eşi Pınar Tevetoğlu'nu ziyaret edecek. Mutlu çiftin kızları Liya'ya hediye götürecek.
Diva, yakın bir tarihte Tarkan ve eşi Pınar Tevetoğlu'nu ziyaret edecek. Mutlu çiftin kızları Liya'ya hediye götürecek.
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