VIP yardım

Dubai'de yaşayan Türk işadamı Cem Habib'in İngiliz eşi sunucu Caroline Stanbury'den alkışlık hareket… Stanbury, önceki akşam Grand Millennium Business Bay Hotel'de gerçekleşen 'Brilliant is Beautiful' galasının ev sahipliğini üstlendi. Gecede Barış ve Adalet Sanatçıları Derneği eş başkanları Hollywood yıldızları Ben Stiller ve Susan Sarandon da hazır bulundu. İlk kez Dubai'de gerçekleşen galaya İngiltere Kraliçesi II. Elizabeth'in ortanca oğlu Prens Andrew'ın eski eşi olan York Düşesi Sarah Ferguson da katıldı.
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