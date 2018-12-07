Başrollerini Farah Zeynep Abdullah ile Ekin Koç'un paylaştığı 'Bizim İçin Şampiyon' filminin galası önceki akşam Zorlu PSM'de yapıldı. Efsane yarış atı Bold Pilot ve onun bir araya getirdiği jokeyi Halis Karataş ile Begüm Atman arasındaki ölümsüz aşkın gerçek hikayesini beyaz perdeye taşıyan Şampiyon'un galasında duygusal anlar yaşandı. Filmde Türkiye Jokey Kulübü eski Başkanı merhum Özdemir Atman'ı; Fikret Kuşkan, kızı merhume Begüm Atman Karataş'ı; Farah Zeynep Abdullah ve eşi şampiyon jokey Halis Karataş'ı ise Ekin Koç canlandırdı. Bugün vizyona girecek olan film, büyük beğeni topladı. Filmin sonunda sahneye çıkan oyuncular ve Halis Karataş ile Atman Ailesi, dakikalar boyunca ayakta alkışlandı...
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