ilepaylaştığı '' filminin galası önceki akşam Zorlu PSM'de yapıldı.ve onun bir araya getirdiğiarasındaki ölümsüz aşkın gerçek hikayesini beyaz perdeye taşıyangalasında duygusal anlar yaşandı. Filmdemerhumkızı merhumeve eşi şampiyon jokeycanlandırdı. Bugün vizyona girecek olan film, büyük beğeni topladı. Filmin sonunda sahneye çıkan oyuncular ve Halis Karataş ile Atman Ailesi, dakikalar boyunca ayakta alkışlandı...