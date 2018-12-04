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  • 04.12.2018
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Kahkaha tufanı

‘Hedefim Sensin’ filmini 3 günde 400 bin kişi izledi. Oyuncu kadrosu dün ’deydi. Film boyunca salonlardan kahkaha sesleri yükseldi.

Kahkaha tufanı
'de film ekibinin karşılaştığı sevgi seli ve coşku görülmeye değerdi. 'Sizi çok seviyoruz' çığlıklarıyla İzmir Optimum 'de sevenleriyle buluşan 'Hedefim Sensin' ekibini hayranları bağrına bastı. , "Güzel İzmir... Güzel bir pazar gününde aile günü yapıyoruz. Hepimiz buradayız. Size harika oyuncular getirdim" diyerek ekibi tek tek alkışlar eşliğinde sahneye davet etti. ise şunları söyledi: "Turnemizin son durağı İzmir, şahane bir moralle döneceğiz 'a. Biz size iyi gelen filmler yapmayı seviyoruz. Bu film de iyi gelsin. Soğuk kış günlerinde ısının..."
60 SANİYEDE SON 24 SAAT

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