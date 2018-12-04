Kahkaha tufanı

İzmir'de film ekibinin karşılaştığı sevgi seli ve coşku görülmeye değerdi. 'Sizi çok seviyoruz' çığlıklarıyla İzmir Optimum AVM'de sevenleriyle buluşan 'Hedefim Sensin' ekibini hayranları bağrına bastı. Ata Demirer, "Güzel İzmir... Güzel bir pazar gününde aile günü yapıyoruz. Hepimiz buradayız. Size harika oyuncular getirdim" diyerek ekibi tek tek alkışlar eşliğinde sahneye davet etti. Demet Akbağ ise şunları söyledi: "Turnemizin son durağı İzmir, şahane bir moralle döneceğiz İstanbul'a. Biz size iyi gelen filmler yapmayı seviyoruz. Bu film de iyi gelsin. Soğuk kış günlerinde ısının..."
60 SANİYEDE SON 24 SAAT
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