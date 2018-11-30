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  • 30.11.2018
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Kadınların gücü

Bu akşam atv'de ekrana gelecek ''nin kadın yıldızları rollerini anlatırken hemcinslerine ‘Gücün elinizden alınmasına izin vermeyin’ dedi...

Kadınların gücü
Geçtiğimiz hafta atv'de başlayan ve büyük beğeni toplayan 'Şahin Tepesi' dizisinin kadınları, rollerini anlatırken kadının gücüne de dikkat çekti. Dizide Tuna Akdora'yı canlandıran Zerrin Tekindor, karakterini şöyle anlattı: "Kendi kendine sahip olduğu gücün elinden alınmasına asla izin vermeyecek biri."

Melek Özden'i canlandıran Ebru Özkan ise "Kadınlar yaradılış gereği güçlü ve üretken varlıklardır, önemli olan bunun farkında olmaktır" diye konuştu. Verda'ya hayat veren Aybüke Pusat ise "İnsan, istediği her şeyi yapabileceğini, her yere gidebileceğini bilmeli" dedi.

60 SANİYEDE SON 24 SAAT

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