Kadınların gücü

hafta atv'de başlayan ve büyük beğeni toplayandizisinin kadınları, rollerini anlatırken kadının gücüne de dikkat çekti. Dizide Tuna Akdora'yı canlandırankarakterini şöyle anlattı:Özden'i canlandıranise "Kadınlar yaradılış gereği güçlü ve üretken varlıklardır, önemli olan bunun farkında olmaktır" diye konuştu. Verda'ya hayat verenisededi.