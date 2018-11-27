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  • 27.11.2018
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izdihamı

Buray izdihamı
Yeni albümü 'Kehanet' ile müzik listelerine zirveden giriş yapan Buray'ın 3. stüdyo albümünün ilk D&R Marmara Forum'da yoğun bir katılımla yapıldı. Her yaştan dinleyicinin katılımıyla gerçekleşen imza gününde sevgi seli yaşandı. Hayranlarıyla tek tek ilgilenen , seslendirdiği şarkılarla kulakların pasını aldı.
60 SANİYEDE SON 24 SAAT

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