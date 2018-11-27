Buray izdihamı

Yeni albümü 'Kehanet' ile müzik listelerine zirveden giriş yapan Buray'ın 3. stüdyo albümünün ilk imza günü D&R Marmara Forum'da yoğun bir katılımla yapıldı. Her yaştan dinleyicinin katılımıyla gerçekleşen imza gününde sevgi seli yaşandı. Hayranlarıyla tek tek ilgilenen Buray, seslendirdiği şarkılarla kulakların pasını aldı.
60 SANİYEDE SON 24 SAAT
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