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  • 26.11.2018
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ile dünya evine girdi

Evlendiler
Duman'ın solisti , 5 aylık hamile sevgilisi ile dünya evine girdi. Aile arasında yapılan düğün Asmalımescit Soho House'da gercekleşti. Yeni gelin, düğün öncesi gelinliği ile sosyal medyada paylaşım yaptı. Tangöze, 6 yıllık eşi Seçkin Piriler'e ihanet ederek olaylı bir şekilde boşanmıştı.
60 SANİYEDE SON 24 SAAT

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