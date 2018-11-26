Duman'ın solisti Kaan Tangöze, 5 aylık hamile sevgilisi Kıvılcım Ural ile dünya evine girdi. Aile arasında yapılan düğün Asmalımescit Soho House'da gercekleşti. Yeni gelin, düğün öncesi gelinliği ile sosyal medyada paylaşım yaptı. Tangöze, 6 yıllık eşi Seçkin Piriler'e ihanet ederek olaylı bir şekilde boşanmıştı.
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