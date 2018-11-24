Şiddet deparı!

Bir dönem kanlı bıçaklı olan eski eşler İbrahim Toraman ile Eylem Yıldız, önceki akşam ağızları açıkta bıraktı. 2014 yılında Beşiktaş'ın eski futbolcusuyla evlenen avukat Yıldız, 2016 Mart ayında eşine boşanma davası açmıştı. Eylem Yıldız, İbrahim Toraman'ın kendisine aldattığını söylemekle kalmamış; yıldız futbolcunun kendisini hamileyken bile darp ettiğini iddia etmişti. Hatta avukat Yıldız, şiddet uyguladığı gerekçesiyle o dönem evli olduğu Toraman'a 6 ay süreyle uzaklaştırma kararı aldırmıştı.



Olaylı boşanma sürecinin ardından 2017'de evlilikleri biten eski eşler, önceki akşam ise Etiler Akmerkez'deydi. Yanlarında oğulları Ali Erim de olan Eylem Yıldız ile İbrahim Toraman'ın tadı, karşılarında gazetecileri görünce kaçtı.







TEK MUTLU OLAN MİNİK ALİ...

Oğlu için Toraman ile bir araya gelen Yıldız, kendisine şiddet uyguladığını iddia ettiği eski eşiyle aynı kareye girmek istemedi. Gazetecilerin gitmesiyle rahat bir nefes alan Eylem Yıldız, daha sonra İbrahim Toraman ve oğluyla yemek yiyip ardından da alışveriş turuna çıktı. Minik Ali Erim'in halleri ise anne ve babasının yanında olmasından dolayı son derece mutlu olduğunu gösteriyordu.











BU HALE GELMİŞTİ

İbrahim Toraman tarafından evlenmeden önce, hamileyken ve bebeğini kucağına aldıktan sonra defalarca darp edildiğini iddia eden Eylem Yıldız, delil olarak da mahkemeye bu fotoğraflarını sunmuştu.



DOĞAN SAVAŞ