Sergi açacak

Çağla Şikel, Türkiye Vodafone Vakfı tarafından geliştirilen 'Girişimcilikte Önce Kadın Mobil Uygulaması'nın tanıtımına katıldı. Şikel, yaptığı resimlerle sergi açıp, gelirini bir vakfa bağışlamak istediğini anlattı. Ocak'ta 40 yaşına girecek olan Şikel, 40 yaşa özel çılgın bir parti düzenleyeceğini de açıkladı.



AYDIN HAMZA