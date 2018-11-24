Bugünkü
Takvim
  • Saklambaç
  • 24.11.2018
  • Gazete

açacak

Sergi açacak

Çağla Şikel, Türkiye Vodafone Vakfı tarafından geliştirilen 'Girişimcilikte Önce Kadın Mobil Uygulaması'nın tanıtımına katıldı. Şikel, yaptığı resimlerle açıp, gelirini bir vakfa bağışlamak istediğini anlattı. Ocak'ta 40 yaşına girecek olan Şikel, 40 yaşa özel çılgın bir parti düzenleyeceğini de açıkladı.

AYDIN HAMZA

60 SANİYEDE SON 24 SAAT

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

HaberlerSaklambaç HaberleriSergi açacak
Diğer Saklambaç Haberleri Tüm saklambaç haberleri
Tüm Saklambaç Haberleri
FOTO GALERİ
OYUN tüm oyunlar