Lezzet buluşması

Samsung Electronics Türkiye, Mutfak Sanatları Akademisi'nde düzenlediği organizasyonda ünlü isimleri ağırladı. Yemek atölyesine Ayşegül Dinçkök, Ceylan Çapa, Demet Akbağ, Deniz Akkaya, Elif Gönlüm ve Gonca Vuslateri gibi ünlü isimler katıldı. Ünlüler, mutfakta Sedef İybar'ın sonbahara özel tariflerini hazırladı.
60 SANİYEDE SON 24 SAAT
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