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  • 24.11.2018
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Lezzet buluşması

Lezzet buluşması
Samsung Electronics Türkiye, Mutfak Sanatları Akademisi'nde düzenlediği organizasyonda ünlü isimleri ağırladı. Yemek atölyesine Ayşegül Dinçkök, Ceylan Çapa, , Deniz Akkaya, Elif Gönlüm ve Gonca Vuslateri gibi ünlü isimler katıldı. Ünlüler, mutfakta Sedef İybar'ın sonbahara özel tariflerini hazırladı.

60 SANİYEDE SON 24 SAAT

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