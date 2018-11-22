magazin manşetlerindendüşmeyenevliliğine malolan genç popçuile sık sık bir arayagelmesi, eski eşinin canına tak ettirdi.3 çocuğuna rağmen ünlü müzisyenile 11 yıllık evliliğini Haziran'dabitirenboşanma sonrasısoyadını kullanmaya devametmişti. Ancak eski eş,Eylül ayındaobjektifine yakalandığı 29 yaşındakipopçuyla ilişkisinin günyüzüneçıkmasından rahatsız oldu.