Çapkınlıklarıyla magazin manşetlerinden düşmeyen Ozan Doğulu'nun, evliliğine mal olan genç popçu Kübra Hera Aslan ile sık sık bir araya gelmesi, eski eşinin canına tak ettirdi. 3 çocuğuna rağmen ünlü müzisyen ile 11 yıllık evliliğini Haziran'da bitiren Ece Hanım, boşanma sonrası 'Doğulu' soyadını kullanmaya devam etmişti. Ancak eski eş, Doğulu'nun Eylül ayında Bodrum'da TAKVİM objektifine yakalandığı 29 yaşındaki popçuyla ilişkisinin günyüzüne çıkmasından rahatsız oldu.
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